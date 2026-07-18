Военный через суд добился выплаты боевых и более 31 тысячи грн невыплаченного денежного довольствия

Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск военнослужащего, который обжаловал невыплату дополнительного вознаграждения по постановлению Кабмина №168 и свыше 31,5 тыс. грн денежного довольствия, которое находилось на депонированном счете воинской части.

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Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства административное дело №160/7186/26 по иску военнослужащего к воинской части о признании противоправным бездействия относительно невыплаты денежного обеспечения, находившегося на депонированном счете, а также относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».

Суд исследовал, подтверждается ли право военнослужащего на получение невыплаченного денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения за выполнение боевых (специальных) задач и непосредственное участие в боевых действиях, а также имелись ли законные основания для отказа в осуществлении соответствующих выплат.

Суть дела

Истец проходил военную службу в воинской части и обратился в суд после того, как ему не было выплачено денежное обеспечение в сумме 31 576,24 грн, которое согласно денежному аттестату было начислено, но оставалось на депонированном счете воинской части.

Кроме того, военнослужащий указал, что в декабре 2025 года и январе 2026 года выполнял боевые (специальные) задачи и непосредственно принимал участие в боевых действиях, в связи с чем имел право на дополнительное вознаграждение в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168.

В подтверждение выполнения боевых задач и непосредственного участия в боевых действиях были предоставлены справки воинской части, выданные на основании боевых приказов, боевых распоряжений, журналов боевых действий и рапортов командиров. В частности, справки подтверждали выполнение боевых (специальных) задач, являющееся основанием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 000 грн пропорционально времени выполнения таких задач, а также непосредственное участие в боевых действиях, являющееся основанием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн пропорционально времени участия.

Воинская часть отзыв на иск не подала и не представила суду доказательств выплаты денежного обеспечения, находившегося на депонированном счете, а также доказательств, которые опровергали бы сведения, указанные в справках о выполнении боевых задач и участии в боевых действиях.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» государство гарантирует военнослужащим надлежащее денежное обеспечение, а порядок его выплаты определяется Кабинетом Министров Украины и Министерством обороны Украины.

Проанализировав положения постановления Кабинета Министров №168, Порядка выплаты денежного обеспечения, утвержденного приказом Министерства обороны №260, а также отдельных поручений Министра обороны относительно порядка подтверждения участия военнослужащих в боевых действиях, суд пришел к выводу, что выплата дополнительного вознаграждения осуществляется на основании приказов командиров воинских частей при наличии документального подтверждения выполнения боевых (специальных) задач либо непосредственного участия в боевых действиях.

Суд учел правовые выводы Верховного Суда, согласно которым пребывание военнослужащего в районе ведения боевых действий само по себе не является достаточным основанием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн. Решающее значение имеет подтвержденное документами выполнение боевых (специальных) задач либо непосредственное участие в боевых действиях.

Исследовав представленные справки, суд установил, что они составлены на основании боевых приказов, боевых распоряжений, журналов боевых действий и рапортов командиров, соответствуют требованиям действующего законодательства, их достоверность ответчиком не опровергнута, недействительными они не признавались, а изложенные в них сведения не были оспорены в установленном законом порядке.

Вместе с тем ответчик не представил никаких доказательств, которые опровергали бы выполнение истцом боевых (специальных) задач либо его непосредственное участие в боевых действиях.

Что касается денежного обеспечения, суд установил, что согласно денежному аттестату военнослужащему было начислено, но не выплачено 31 576,24 грн, которые находились на депонированном счете воинской части. При этом ответчик не представил суду доказательств выплаты этих средств либо правовых оснований для их невыплаты.

При таких обстоятельствах суд признал противоправным бездействие воинской части относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров №168, а также относительно невыплаты начисленного денежного обеспечения, находившегося на депонированном счете.

Суд обязал воинскую часть произвести начисление и выплату военнослужащему дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168 за подтвержденные периоды выполнения боевых (специальных) задач и непосредственного участия в боевых действиях, а также выплатить 31 576,24 грн начисленного денежного обеспечения, находившегося на депонированном счете.

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