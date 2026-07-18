Нотариальная палата обратилась в Ощадбанк из-за отказа в проведении операций по нотариальным доверенностям

Нотариальная палата сообщила об обращении к руководству АО «Ощадбанк» в связи с увеличением количества случаев отказов в проведении банковских операций за нотариально удостоверенными доверенностями.

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Нотариальная палата Украины сообщила, что обратилась к председателю правления АО «Ощадбанк» в связи с информацией об увеличении числа случаев отказа банковских учреждений принимать нотариально удостоверенные доверенности. По мнению Палаты, такая практика может влиять на реализацию государственных гарантий нотариальной деятельности и осложнять доступ физических и юридических лиц к получению нотариальных услуг.

В Нотариальной палате напомнили, что действующее законодательство предусматривает: если лицо действует на основании надлежащим образом удостоверенной нотариальной доверенности, в которой четко определен объем его полномочий, оснований для отказа в совершении соответствующих юридических действий со стороны банковских учреждений нет.

По информации НПУ, в последнее время в организацию поступают обращения нотариусов об увеличении количества случаев, когда учреждения АО «Ощадбанк» отказывают в проведении операций представителям, действующим на основании нотариально удостоверенных доверенностей. В связи с этим Палата обратилась к руководству банка с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

В Нотариальной палате отмечают, что к ней также поступают сообщения о случаях отказа в проведении отдельных банковских операций. Среди приведенных примеров:

отказ в выдаче банковской карты представителю из-за отсутствия в доверенности отдельного полномочия на изменение финансового номера клиента банка;

отказ в выдаче банковской карты на том основании, что срок действия доверенности составляет шесть месяцев, тогда как срок действия карты — восемь лет;

отказ в открытии банковского счета со специальным режимом использования, несмотря на наличие в доверенности полномочий на открытие любых счетов;

отказ в повторной выдаче банковской карты взамен утраченной, хотя срок действия нотариально удостоверенной доверенности еще не истек;

отказ в выдаче денежных средств представителю со счета доверителя либо взимание дополнительной платы за проведение такой операции;

отказ в выдаче денежных средств лицу, предоставившему свидетельство о праве собственности пережившего супруга, либо наследнику, предъявившему свидетельство о праве на наследство в отношении содержимого сейфа, ячейки или банковского бокса, по причине того, что такое лицо не является клиентом банка.

В НПУ считают, что подобные случаи не соответствуют требованиям действующего законодательства и могут осложнять реализацию прав лиц, действующих на основании нотариально удостоверенных доверенностей, а также наследников и переживших супругов умерших клиентов банка.

В связи с этим Нотариальная палата обратилась к руководству АО «Ощадбанк» с просьбой рассмотреть поднятые вопросы и дать им надлежащую оценку. Кроме того, НПУ предложила провести совместные встречи и обсуждения для поиска путей урегулирования сложившейся ситуации.

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