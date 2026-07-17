Само по себе проживание ребенка с отцом не дает оснований считать, что он воспитывает его самостоятельно — Верховный Суд

Для установления факта самостоятельного воспитания необходимо доказать, что другой из родителей фактически не выполняет своих родительских обязанностей.

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Верховный Суд в составе коллегии Кассационного гражданского суда оставил в силе постановление Черновицкого апелляционного суда, которым было отказано в установлении факта самостоятельного воспитания и содержания отцом малолетнего сына.

Суд подчеркнул, что само по себе проживание ребенка вместе с отцом, а также нотариально удостоверенный договор между родителями об определении места жительства детей и порядке осуществления родительских прав не являются доказательством того, что мать прекратила выполнять свои родительские обязанности.

Кроме того, Верховный Суд подтвердил, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки имеет право на апелляционное обжалование решения суда, если установление такого факта может повлиять на возникновение оснований для отсрочки от призыва либо увольнения с военной службы.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с иском о расторжении брака и установлении факта самостоятельного воспитания и содержания малолетнего сына.

Супруги фактически прекратили семейные отношения. Между ними был заключен нотариально удостоверенный договор, согласно которому дочь проживает с матерью, а сын — с отцом. Истец указывал, что самостоятельно обеспечивает все потребности сына, а установление соответствующего юридического факта необходимо для защиты прав и интересов ребенка.

Суд первой инстанции расторг брак и удовлетворил требование об установлении факта самостоятельного воспитания детей. Вместе с тем он установил факт самостоятельного воспитания и дочери, хотя такого требования истец не заявлял.

После этого апелляционную жалобу подал территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Апелляционный суд отменил решение в части установления факта самостоятельного воспитания детей и отказал в удовлетворении этого требования. Истец обжаловал такое решение в Верховный Суд.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

Верховный Суд обратил внимание, что семейное законодательство исходит из равенства прав и обязанностей обоих родителей в отношении ребенка. Сам по себе факт расторжения брака либо проживания ребенка с одним из родителей не прекращает родительских прав и обязанностей другого родителя.

Суд отметил, что семейные обязанности являются неотчуждаемыми. Родители не могут договориться между собой о полном возложении обязанностей по воспитанию ребенка только на одного из них, если отсутствуют предусмотренные законом основания для ограничения либо прекращения родительских прав другого.

КГС ВС подчеркнул, что само по себе проживание ребенка с одним из родителей не подтверждает факта его самостоятельного воспитания. Для такого вывода необходимы доказательства того, что другой из родителей фактически не выполняет своих родительских обязанностей либо существуют юридические основания, ограничивающие или прекращающие его родительские права.

По делу № 725/5332/25 таких доказательств представлено не было.

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о том, что нотариальный договор между родителями лишь определяет порядок осуществления родительских прав и место жительства детей. Сам по себе он не подтверждает, что мать прекратила выполнять свои обязанности по воспитанию и содержанию ребенка.

Также не было представлено доказательств того, что мать уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей, отказывается общаться с ребенком либо принимать участие в его воспитании.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание, что раздельное проживание родителей и определение места жительства ребенка с одним из них не могут автоматически расцениваться как самостоятельное воспитание этого ребенка. Такой факт может устанавливаться судом лишь как одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию в споре между родителями относительно исполнения ими своих родительских обязанностей.

Относительно участия ТЦК в деле

Отдельно Верховный Суд подтвердил право территориального центра комплектования и социальной поддержки на апелляционное обжалование такого решения.

Коллегия судей указала, что если военнообязанный обращается в суд с требованием об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка во время военного положения и мобилизации, а такое решение потенциально может повлиять на возникновение оснований для отсрочки от призыва либо увольнения с военной службы, оно касается не только частных семейных правоотношений, но и интересов государства в сфере исполнения воинской обязанности. Именно поэтому соответствующий ТЦК и СП имеет право обжаловать такое решение.

Вместе с тем Верховный Суд поддержал вывод апелляционной инстанции о том, что именно в данном деле иск фактически был подан военнообязанным во время мобилизации с целью создания условий, которые могут стать основанием для получения отсрочки либо увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам. Суд также подтвердил ранее сформированную правовую позицию, согласно которой частноправовые механизмы не могут использоваться для неисполнения публичных обязанностей либо создания преюдициальных судебных решений для публично-правовых отношений.

В итоге Кассационный гражданский суд оставил без изменений постановление Черновицкого апелляционного суда, а кассационную жалобу истца — без удовлетворения.

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