Пока мужчина жил у сына после утраты паспорта, его квартиру трижды перепродали: чем закончился суд

После утраты владельцем паспорта квартира сменила трех владельцев, однако суд вернул ее наследнику.

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Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра частично удовлетворил иск наследника, который доказал, что квартира его умершего отца была отчуждена по договору, который тот фактически не подписывал. Суд признал за истцом право собственности на наследственное имущество, истребовал квартиру у последнего приобретателя и подтвердил право на долю в другой квартире, унаследованной его отцом после смерти матери.

В мотивировочной части решения суд также пришел к выводу, что при отсутствии волеизъявления продавца и подделке его подписи договор является незаключенным, а надлежащим способом защиты права собственника является виндикационный иск об истребовании имущества.

Обстоятельства дела

После смерти отца истец обратился к нотариусу для оформления наследства. Во время проверки Государственного реестра вещных прав выяснилось, что квартира, принадлежавшая наследодателю, еще в 2021 году была продана, а впоследствии дважды перепродана другим лицам. По утверждению истца, все оригиналы правоустанавливающих документов на квартиру хранились у него, а отец еще до заключения спорного договора потерял паспорт и проживал вместе с сыном.

Кроме того, нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за ошибки в фамилии наследодателя в свидетельстве о праве собственности на квартиру, а также из-за отсутствия оригинала документов на другую квартиру, долю в которой отец истца в свое время принял в наследство после смерти матери, но не успел оформить.

Истец просил установить факт принадлежности его отцу правоустанавливающего документа с ошибкой в фамилии, признать за ним право собственности на наследственное имущество, истребовать квартиру у последнего приобретателя и признать право собственности на 1/2 другой квартиры, которую отец унаследовал после смерти своей матери.

Что установил суд

Суд подтвердил, что в свидетельстве о праве собственности на квартиру действительно была допущена ошибка в написании фамилии владельца. Исследованные документы подтвердили, что речь идет об одном и том же лице, а эта описка препятствовала оформлению наследства. Поэтому суд установил факт принадлежности правоустанавливающего документа наследодателю.

Ключевым доказательством по делу стало заключение судебной почерковедческой экспертизы. Эксперт установил, что подпись от имени продавца в договоре купли-продажи квартиры от 7 августа 2021 года выполнена не самим владельцем, а другим лицом.

Почему суд пришел к выводу о незаключенности договора

Анализируя нормы Гражданского кодекса Украины и практику Верховного Суда, суд отметил, что обязательным условием существования договора является реальное волеизъявление его сторон.

Если лицо не подписывало договор и не выражало намерения отчуждать имущество, такая сделка фактически не была заключена. Подделка подписи свидетельствует об отсутствии волеизъявления продавца, а следовательно — об отсутствии самого договора как юридического факта. Именно поэтому в мотивировочной части решения суд пришел к выводу, что договор купли-продажи от 7 августа 2021 года является незаключенным, поскольку подпись продавца выполнило другое лицо. Такой договор не повлек перехода права собственности от настоящего владельца.

Почему квартиру вернули наследнику

Суд установил, что квартира выбыла из владения собственника помимо его воли, поэтому применил положения статей 387 и 388 ГК Украины об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Суд по делу № 203/3935/24 сослался на многочисленные правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, согласно которым имущество может быть истребовано и у добросовестного приобретателя, если оно выбыло из владения собственника помимо его воли. При этом для возврата имущества собственнику не требуется отдельно заявлять требования о признании недействительными последующих договоров или об отмене государственной регистрации права собственности, поскольку эффективным способом защиты является именно виндикационный иск.

Наследство на вторую квартиру

Отдельно суд рассмотрел требования относительно 1/2 другой квартиры, принадлежавшей бабушке истца.

Суд установил, что после ее смерти отец истца своевременно подал заявление о принятии наследства, однако не оформил свидетельство о праве на наследство.

Другой наследник — брат наследодателя — хотя и оставался зарегистрированным в квартире, фактически там не проживал и в течение шестимесячного срока к нотариусу не обращался. Суд подчеркнул, что сама по себе регистрация места жительства не свидетельствует о принятии наследства. Решающее значение имеет фактическое совместное проживание с наследодателем на момент открытия наследства либо своевременная подача заявления о его принятии.

С учетом этого суд признал за истцом право собственности в порядке наследования на 1/2 этой квартиры. Вместе с тем в требовании об истребовании этой доли у дяди отказал, поскольку спорная доля никогда не находилась в его собственности или владении.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск. Он установил факт принадлежности наследодателю правоустанавливающего документа с ошибкой в фамилии, признал за истцом право собственности в порядке наследования на квартиру, истребовал ее из чужого незаконного владения последнего приобретателя, а также признал за истцом право собственности на 1/2 другой квартиры в порядке наследования. В остальной части исковых требований суд отказал. Кроме того, с ответчиков взысканы судебные расходы, в частности более 22 тыс. грн расходов на проведение судебной почерковедческой экспертизы с лица, которое было стороной первоначального договора купли-продажи.

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