  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников

13:30, 17 июля 2026 373
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Само по себе желание ребенка носить фамилию матери не является достаточным основанием для ее изменения, если не доказано, что это отвечает его наилучшим интересам.
Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников
Фото: magnific
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ВС в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда 13 июля 2026 года по делу № 686/12632/25 рассмотрел спор об изменении фамилии двух малолетних детей при отсутствии согласия отца и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Постановление имеет важное значение для практики разрешения семейных споров, поскольку ВС уточнил, что желание ребенка изменить фамилию, отсутствие согласия одного из родителей и даже ссылки на насмешки из-за фамилии должны оцениваться исключительно через призму наилучших интересов ребенка.

Обстоятельства дела

Мать двух малолетних дочерей обратилась в суд с требованием изменить их фамилии на свою после расторжения брака с отцом детей.

Она указывала, что дети проживают вместе с ней, ответчик не участвует в их воспитании, не интересуется их жизнью, а дочери хотят носить одинаковую фамилию с матерью и младшей сестрой.

Кроме того, истица ссылалась на то, что сверстники якобы высмеивают фамилию детей, полученную от отца.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они установили, что истица не доказала сознательное и умышленное неисполнение отцом своих родительских обязанностей, не подтвердила наличие у детей проблем из-за их фамилии и не доказала, что ее изменение будет соответствовать их наилучшим интересам.

Также суды учли, что отец выплачивает алименты, пытался участвовать в воспитании детей, а между сторонами существовал отдельный судебный спор относительно порядка его общения с дочерьми.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что при разрешении спора об изменении фамилии ребенка учитываются исполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о соответствии изменения фамилии интересам ребенка.

Если родитель, проживающий отдельно, сохраняет с ребенком близкие отношения и продолжает участвовать в его воспитании, то нецелесообразно способствовать отчуждению между отцом и ребенком, в частности, путем изменения фамилии.

Вместе с тем возражение такого родителя не является безусловным основанием для отказа в изменении фамилии, если доказаны обстоятельства, свидетельствующие об обоснованности и целесообразности такого решения.

Суд отметил, что истец должен доказать надлежащими и допустимыми доказательствами факт сознательного и умышленного уклонения ответчика от заботы о физическом и духовном развитии ребенка, а также то, что изменение фамилии ребенка на фамилию матери будет соответствовать его наилучшим интересам.

ВС указал, что суды предыдущих инстанций обоснованно пришли к выводу о недоказанности того, что отец сознательно и умышленно не заботится о физическом и духовном развитии детей, их обучении и воспитании, не навещает дочерей и не обеспечивает их материально, а также того, что изменение фамилии будет соответствовать наилучшим интересам детей и будет способствовать их психологическому и гармоничному развитию.

Суд отметил, что доводы о самоустранении отца от воспитания не опровергают выводов судов, поскольку было установлено, что между сторонами существовал спор относительно общения с детьми, отец выплачивает алименты, намерен поддерживать с ними отношения и участвовать в их воспитании, что в совокупности с другими обстоятельствами дела не является основанием для изменения фамилии малолетних детей в понимании части пятой статьи 148 Семейного кодекса Украины.

Отдельно ВС подчеркнул, что восприятие ребенком своей фамилии в значительной степени зависит именно от добросовестного исполнения матерью своей обязанности и отсутствия с ее стороны негативных суждений о ней.

То есть на данный момент отсутствуют основания считать, что фамилия отца противоречит интересам детей.

Также Суд обратил внимание, что суды учли равенство прав обоих родителей и то, что по достижении более зрелого возраста дети смогут самостоятельно выразить свое мнение относительно выбора фамилии, тогда как с учетом их малолетнего возраста оснований для ее изменения в настоящее время нет.

Таким образом, ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми было отказано в изменении фамилии двух малолетних детей.

Дополнительно читайте о том, как мать просила изменить ребенку фамилию из-за возможного буллинга в Польше и что решил Суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд дети судебная практика

Популярные новости

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 3k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 3k
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 3k
Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

17:14, 16 июля 2026 3k
Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

13:32, 16 июля 2026 4k
Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

17:14, 16 июля 2026 3k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников

Само по себе желание ребенка носить фамилию матери не является достаточным основанием для ее изменения, если не доказано, что это отвечает его наилучшим интересам.

Квадратные метры за счет соседей: когда суд заставит вернуть общее имущество, а когда — позволит реконструкцию

Верховный Суд подтвердил, что владелец квартиры не может увеличить ее площадь за счет чердака без согласия всех совладельцев дома, а государственная регистрация такого расширения может быть отменена.

Жилье военных запретят отчуждать до конца войны и полгода после: новые обязанности нотариусов и исполнителей

Мораторий на выселение военных и защита уязвимых лиц от мошенничества с недвижимостью: разбор проекта об усилении защиты жилищных прав.

Дистанционная ВВК для военнослужащих за границей и отсрочка до трех лет после контракта: какие гарантии готовят для военных

После увольнения со службы контрактники могут получить дополнительные гарантии, а раненые военнослужащие — более длительные выплаты на время лечения.

Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

Верховный Суд разъяснил, что если исполнительное производство давно завершено, а взыскатель больше не заявляет требований, арест имущества может нарушать право собственности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]