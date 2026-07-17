Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников

Само по себе желание ребенка носить фамилию матери не является достаточным основанием для ее изменения, если не доказано, что это отвечает его наилучшим интересам.

Фото: magnific

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ВС в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда 13 июля 2026 года по делу № 686/12632/25 рассмотрел спор об изменении фамилии двух малолетних детей при отсутствии согласия отца и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска.

Постановление имеет важное значение для практики разрешения семейных споров, поскольку ВС уточнил, что желание ребенка изменить фамилию, отсутствие согласия одного из родителей и даже ссылки на насмешки из-за фамилии должны оцениваться исключительно через призму наилучших интересов ребенка.

Обстоятельства дела

Мать двух малолетних дочерей обратилась в суд с требованием изменить их фамилии на свою после расторжения брака с отцом детей.

Она указывала, что дети проживают вместе с ней, ответчик не участвует в их воспитании, не интересуется их жизнью, а дочери хотят носить одинаковую фамилию с матерью и младшей сестрой.

Кроме того, истица ссылалась на то, что сверстники якобы высмеивают фамилию детей, полученную от отца.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они установили, что истица не доказала сознательное и умышленное неисполнение отцом своих родительских обязанностей, не подтвердила наличие у детей проблем из-за их фамилии и не доказала, что ее изменение будет соответствовать их наилучшим интересам.

Также суды учли, что отец выплачивает алименты, пытался участвовать в воспитании детей, а между сторонами существовал отдельный судебный спор относительно порядка его общения с дочерьми.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что при разрешении спора об изменении фамилии ребенка учитываются исполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о соответствии изменения фамилии интересам ребенка.

Если родитель, проживающий отдельно, сохраняет с ребенком близкие отношения и продолжает участвовать в его воспитании, то нецелесообразно способствовать отчуждению между отцом и ребенком, в частности, путем изменения фамилии.

Вместе с тем возражение такого родителя не является безусловным основанием для отказа в изменении фамилии, если доказаны обстоятельства, свидетельствующие об обоснованности и целесообразности такого решения.

Суд отметил, что истец должен доказать надлежащими и допустимыми доказательствами факт сознательного и умышленного уклонения ответчика от заботы о физическом и духовном развитии ребенка, а также то, что изменение фамилии ребенка на фамилию матери будет соответствовать его наилучшим интересам.

ВС указал, что суды предыдущих инстанций обоснованно пришли к выводу о недоказанности того, что отец сознательно и умышленно не заботится о физическом и духовном развитии детей, их обучении и воспитании, не навещает дочерей и не обеспечивает их материально, а также того, что изменение фамилии будет соответствовать наилучшим интересам детей и будет способствовать их психологическому и гармоничному развитию.

Суд отметил, что доводы о самоустранении отца от воспитания не опровергают выводов судов, поскольку было установлено, что между сторонами существовал спор относительно общения с детьми, отец выплачивает алименты, намерен поддерживать с ними отношения и участвовать в их воспитании, что в совокупности с другими обстоятельствами дела не является основанием для изменения фамилии малолетних детей в понимании части пятой статьи 148 Семейного кодекса Украины.

Отдельно ВС подчеркнул, что восприятие ребенком своей фамилии в значительной степени зависит именно от добросовестного исполнения матерью своей обязанности и отсутствия с ее стороны негативных суждений о ней.

То есть на данный момент отсутствуют основания считать, что фамилия отца противоречит интересам детей.

Также Суд обратил внимание, что суды учли равенство прав обоих родителей и то, что по достижении более зрелого возраста дети смогут самостоятельно выразить свое мнение относительно выбора фамилии, тогда как с учетом их малолетнего возраста оснований для ее изменения в настоящее время нет.

Таким образом, ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми было отказано в изменении фамилии двух малолетних детей.

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