Кабмин разрешил переоформлять отсрочку военнообязанным без риска мобилизации

Отсрочку от мобилизации можно будет переоформить без утраты действующего статуса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в порядок оформления и переоформления отсрочки от призыва во время мобилизации. Теперь военнообязанные, которые уже имеют действующую отсрочку, смогут переоформить ее при возникновении другого законного основания без утраты действующего статуса на период рассмотрения заявления.

Переоформить отсрочку можно в случае, если появилось другое основание, предусмотренное статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В частности, это касается ситуаций, когда человек имел отсрочку в связи с обучением, но позже получил право на нее по другой причине — например, в связи с рождением третьего ребенка, необходимостью ухода за родственником или по другим основаниям, определенным законом.

Правительство установило, что на время рассмотрения заявления действующая отсрочка продолжает действовать, если она не подлежит отмене. Если комиссия примет положительное решение, предыдущая отсрочка будет аннулирована только после внесения новых сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг». В случае отказа действующая отсрочка сохранится до окончания установленного срока.

Также изменения предусматривают возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦПАУ с использованием средств Портала «Дія». При этом система автоматически будет проверять, состоит ли человек на воинском учете, а также наличие или отсутствие действующей отсрочки.

Формирование заявления будет прекращаться, если военнообязанный не состоит на воинском учете или уже имеет действующую отсрочку. Исключение составляют случаи ее переоформления либо ситуации, когда до окончания срока действия отсрочки осталось менее 30 дней.

Комиссия будет рассматривать заявления в течение семи рабочих дней со дня их регистрации. Если возникнет необходимость направлять запросы в государственные органы, срок рассмотрения не превысит 15 рабочих дней.

До принятия решения комиссией заявителей не будут направлять на медицинский осмотр военно-врачебной комиссией (ВВК). В случае положительного решения сведения о предоставлении или переоформлении отсрочки будут внесены в реестр «Оберіг» в течение одного календарного дня.

Отдельно Кабмин уточнил порядок оформления отсрочек для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр «Оберіг».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Резерв+» вновь стали доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные информационные системы.

Кроме того, операторы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) снова получили возможность проверять соответствующие сведения через государственные реестры. В Министерстве обороны пояснили, что временная приостановка работы этих сервисов была необходима для предотвращения ошибок при обработке заявлений. Причиной стали некорректные ответы реестров социальной сферы, которые могли повлиять на правильность обработки информации.