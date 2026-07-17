Наталью Стукало избрали председателем НАЗЯВО

Главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования избрали Наталию Стукало.

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Главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) избрали Наталию Стукало. Соответствующее решение было принято на заседании Национального агентства.

Соответствующее представление направлено в Кабинет Министров для назначения на должность.

Комментируя свое избрание, Наталья Стукало отметила, что предстоит значительный объем работы, направленной на дальнейшее развитие современной системы обеспечения качества высшего образования Украины в соответствии с европейскими стандартами.

Наталья Стукало — ученая и педагог в области международной экономики и проблем качества высшего образования, доктор экономических наук, профессор, член Совета директоров Международной сети агентств по обеспечению качества высшего образования.

До избрания в состав Национального агентства являлась заведующим кафедрой международных финансов и деканом факультета международной экономики Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, а также председателем диссертационного совета по защите докторских диссертаций.

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