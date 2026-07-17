Михаила Пулыка избрали председателем Рожнятовского райсуда Ивано-Франковской области
Судью Михаила Пулыка избрали председателем Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области. Соответствующее решение приняли во время собрания судей, на котором путем тайного голосования рассмотрели вопрос об избрании председателя суда.
Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателя местного суда избирают собрание судей путем тайного голосования большинством голосов сроком на три года.
Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.
А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.