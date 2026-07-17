Михаила Пулыка избрали председателем Рожнятовского райсуда Ивано-Франковской области

Судью Михаила Пулыка избрали председателем Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области по результатам тайного голосования.

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Судью Михаила Пулыка избрали председателем Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области. Соответствующее решение приняли во время собрания судей, на котором путем тайного голосования рассмотрели вопрос об избрании председателя суда.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателя местного суда избирают собрание судей путем тайного голосования большинством голосов сроком на три года.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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