Когда присутствие свидетелей при удостоверении завещания обязательно: разбор практики Верховного Суда

Когда закон требует участия свидетелей, кто может выполнять эту роль, какие обязанности на них возлагаются и какие правовые последствия могут наступить в случае несоблюдения установленной процедуры.

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Завещание является одной из важнейших сделок в сфере наследственного права, ведь именно он определяет, кому и на каких условиях после смерти личности перейдет его имущество. В то же время законодатель установил ряд требований к форме и порядку удостоверения завещания, несоблюдение которых может стать основанием для судебных споров между наследниками.

Одной из таких гарантий является участие свидетелей. Несмотря на распространенное мнение, их присутствие нужно далеко не всегда. В большинстве случаев нотариус удостоверяет завещание без участия посторонних лиц. Однако в определенных законом ситуациях присутствие по меньшей мере двух свидетелей обязательно, а нарушение этого требования может поставить под сомнение соблюдение процедуры удостоверения последней воли завещателя.

Завещание – личное распоряжение человека

Согласно статье 1233 Гражданского кодекса Украины, завещанием является личное распоряжение физического лица в случае своей смерти. Особенность состоит в том, что он носит исключительно личный характер: его нельзя составить через представителя или иное уполномоченное лицо. Именно поэтому закон уделяет особое внимание подтверждению того, что документ действительно отражает свободное волеизъявление завещателя.

Общие требования к форме завещания определены статьей 1247 Гражданского процессуального кодекса Украины. Документ составляется в письменной форме с указанием места и времени его составления, подписывается лично завещателем и удостоверяется нотариусом или другими лицами, уполномоченными законом. В свою очередь, статья 1248 ГК Украины предусматривает, что нотариус удостоверяет завещание после установления личности завещателя, проверки его гражданской дееспособности и разъяснения правовых последствий такой сделки. Нотариальное удостоверение является одной из ключевых гарантий законности документа.

В то же время, законодательство предусматривает ситуации, когда нотариус объективно не может удостоверить завещание. В таких случаях соответствующие полномочия предоставляются другим должностным или должностным лицам.

Когда удостоверять завещание может не нотариус

Список таких случаев определен статьей 1252 Гражданского кодекса Украины. В частности, удостоверить завещание имеют право:

главный врач, его заместитель по медицинской части или дежурный врач больницы или госпиталя,

директор или главный врач дома для пожилых людей и лиц с инвалидностью,

капитан морского или речного судна,

начальник экспедиции,

командир воинской части,

начальник учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора.

Предоставление таких полномочий связано исключительно с особыми жизненными обстоятельствами, когда человек находится в месте, где обратиться к нотариусу невозможно или существенно усложнено.

Вместе с тем, именно в этих случаях закон устанавливает дополнительные гарантии достоверности волеизъявления – обязательное участие свидетелей.

Когда присутствие свидетелей обязательно

Требования по участию свидетелей определены статьей 1253 Гражданского кодекса Украины. Закон предусматривает две основные ситуации, когда удостоверение завещания без свидетелей невозможно. Во-первых, если из-за физического состояния или здоровья завещатель не может самостоятельно прочитать текст документа. В такой ситуации закон требует присутствия не менее двух свидетелей, подтверждающих, что содержание завещания было доведено до сведения лица и соответствует его настоящей воле.

Во-вторых, участие двух свидетелей обязательно тогда, когда завещание удостоверяет не нотариус, а другое должностное или должностное лицо, определенное статьей 1252 Гражданского кодекса Украины. Такие требования призваны минимизировать риски возможного давления на завещателя, подлог документа или возникновение сомнений в его добровольном волеизъявлении.

Поэтому установлен дополнительный механизм контроля в случаях, когда стандартная нотариальная процедура не применяется или когда физическое состояние лица не позволяет ему лично проверить текст документа.

Кто может быть свидетелем, а кто – нет

Требования к лицам, которые могут быть свидетелями при удостоверении завещания, также определены статьей 1253 Гражданского кодекса Украины. Законодатель специально ограничил круг таких лиц, чтобы максимально обеспечить беспристрастность процедуры и исключить конфликт интересов. Свидетелем может быть только физическое лицо с полной гражданской дееспособностью, способное осознавать свои действия и подтвердить факт удостоверения завещания. Вместе с тем, закон прямо запрещает быть свидетелями: нотариусу или другому должностному или служебному лицу, удостоверяющему завещание, наследникам, указанным в завещании, членам семьи и близким родственникам таких наследников, лицам, которые не могут прочитать или собственноручно подписать документ.

Такие ограничения имеют практическое значение. Если свидетелем выступит лицо, прямо заинтересованное в наследовании имущества, это может вызвать сомнения в добровольности волеизъявления завещателя и стать одним из аргу ментов во время судебного спора.

В то же время само участие ненадлежащего свидетеля еще не означает автоматической недействительности завещания. Суд в каждом конкретном случае оценивает, повлияло ли такое нарушение на возможность личности свободно выразить свою последнюю волю и является ли оно существенным.

Какие обязанности возлагаются на свидетелей

Роль свидетелей не ограничивается только присутствием при удостоверении документа. Согласно части третьей статьи 1253 Гражданского кодекса Украины они должны прочитать текст завещания вслух и поставить свои подписи на документе.

Кроме того, в самом завещании обязательно указываются сведения о каждом свидетеле, в частности:

фамилия, имя и отчество,

дата рождения,

место жительства,

реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Такие данные позволяют в случае возникновения спора установить лиц, присутствовавших при удостоверении завещания, и при необходимости допросить их в суде в качестве свидетелей об обстоятельствах составления документа.

Тайна завещания: что запрещено разглашать

Еще одной важной гарантией наследственного права есть тайна завещания. Согласно статье 1255 Гражданского кодекса Украины, нотариус, другое должностное или должностное лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также лицо, подписывающее документ вместо завещателя, не имеют права до открытия наследства сообщать какой-либо информации о: факте составления завещания, его содержании, внесении изменений, отмене документа.

Это правило призвано обеспечить свободу волеизъявления человека и обезопасить его от возможного психологического или имущественного давления со стороны потенциальных наследников.

Отдельный порядок установлен и для секретного завещания. Согласно статье 1250 Гражданского кодекса Украины после смерти завещателя нотариус объявляет его содержание в присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей, составляя соответствующий протокол, в который заносится полный текст документа.

Может ли нарушение процедуры стать основанием для судебного спора

Практика Верховного Суда свидетельствует, что факт несоблюдения отдельных процессуальных требований еще не означает автоматического признания завещания недействительным. При рассмотрении подобных споров суды в первую очередь оценивают, соблюден ли главный принцип наследственного права – свободное волеизъявление завещателя.

Если нарушение процедуры лишило возможности достоверно установить настоящую волю личности или поставило под сомнение законность удостоверения документа, это может служить основанием для признания завещания недействительным в соответствии со статьей 1257 Гражданского кодекса Украины. Незначительные технические неточности, не повлиявшие на содержание волеизъявления, сами по себе не всегда приводят к отмене документа.

Поэтому в наследственных спорах суды анализируют не только формальное соблюдение процедуры, но и все обстоятельства удостоверения завещания, объяснения свидетелей, медицинские документы, заключения экспертиз и другие доказательства.

Показательно постановление Верховного Суда от 5 мая 2025 года по делу № 369/11739/22, в котором суд признал завещание недействительным из-за нарушения порядка его удостоверения при свидетелях. В ходе рассмотрения было установлено, что свидетели не присутствовали при записи нотариусом текста завещания со слов завещателя, не зачитывали его вслух завещателю и фактически не подтвердили соблюдение процедуры, предусмотренной статьей 1253 ГК Украины.

Верховный Суд подчеркнул, что в случаях, когда удостоверение завещания должно происходить при свидетелях, именно соблюдение этой процедуры гарантирует подтверждение свободного волеизъявления завещателя. Поэтому существенные нарушения порядка удостоверения могут служить основанием для признания завещания недействительным.

Еще один интересный пример – дело №127/13374/20. Истица просила признать недействительным завещание, ссылаясь, в частности, на то, что наследодательница якобы не осознавала значения своих действий во время его удостоверения. Однако Верховный Суд оставил в силе решение об отказе в иске, отметив, что сомнения наследников сами по себе не являются основанием для отмены завещания.

Суд учел выводы посмертных судебно-психиатрических экспертиз, показания семейного врача и другие доказательства, подтвердившие, что волеизъявление заповедачки было свободным и соответствовало ее настоящей воле. Именно этот критерий является определяющим при оценке действительности завещания.

В итоге отметим, что институт свидетелей при удостоверении завещания не является формальным требованием законодательства, а одним из механизмов защиты настоящей воли завещателя.

Закон четко определяет случаи, когда их участие обязательно, устанавливает требования к кандидатам в свидетели и возлагает на них конкретные обязанности. Для граждан это означает, что при оформлении завещания следует внимательно соблюдать все процедурные требования, особенно если документ удостоверяется не нотариусом или если завещатель по состоянию здоровья не может самостоятельно ознакомиться с его текстом. Несоблюдение установленного порядка может стать предметом длительного судебного спора уже после открытия наследства, в то время как правильно оформленное завещание значительно уменьшает риск его успешного обжалования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, можно ли оформить наследство, если фамилия отца в документах написана по-разному.

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