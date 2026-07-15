Можно ли оформить наследство, если фамилия отца в документах написана по-разному — ответ суда

Даже завещание не помогло: из-за разного написания фамилии дочь не смогла оформить наследство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий горрайонный суд установил факт родственных отношений между заявительницей и ее умершим отцом после того, как нотариус не смог оформить ее наследственные права из-за расхождений в написании фамилии в документах.

Суд пришел к выводу, что заявительница является родной дочерью наследодателя, а установление данного юридического факта необходимо для оформления наследства.

Обстоятельства дела

В Хмельницкий горрайонный суд обратилась женщина с заявлением об установлении факта родственных отношений с умершим отцом.

После смерти мужчины открылось наследство, в состав которого входят земельный участок площадью 0,10 га для ведения личного крестьянского хозяйства и жилой дом.

При жизни наследодатель составил завещание, которым завещал все свое имущество двум дочерям. Заявительница является одной из наследниц по завещанию и в установленный законом срок обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

При оформлении наследственных прав частный нотариус сообщил о невозможности выдать свидетельство о праве на наследство из-за расхождений в написании фамилии отца в документах, подтверждающих родственные отношения. В частности, в свидетельстве о рождении заявительницы отец был указан под одним вариантом написания фамилии, тогда как в свидетельстве о смерти и правоустанавливающих документах на имущество — под другим. В связи с этим заявительнице было рекомендовано обратиться в суд для установления факта родственных отношений.

Другая наследница по завещанию и Новодунаевецкий поселковый совет против удовлетворения заявления не возражали.

Позиция суда

Исследовав материалы дела № 686/14899/26, суд установил, что после смерти мужчины открылось наследство, а оформление наследственных прав оказалось невозможным из-за расхождений в написании фамилии наследодателя в документах.

Суд учел данные свидетельства о рождении заявительницы, в котором умерший указан ее отцом, а также отметил, что в соответствии со статьей 315 ГПК Украины в порядке отдельного производства могут устанавливаться факты родственных отношений между физическими лицами, если от этого зависит реализация их прав.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что заявленные требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Что решил суд

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил заявление и установил юридический факт, что заявительница является родной дочерью умершего.

Установленный судом факт родственных отношений является основанием для подтверждения родства заявительницы с наследодателем при оформлении наследственных прав, несмотря на расхождения в написании фамилии в различных официальных документах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.