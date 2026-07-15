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В Запорожье усиливают систему оповещения о воздушных угрозах — сообщения будут поступать даже без интернета

16:28, 15 июля 2026
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Экстренные сообщения будут автоматически появляться на телефонах, а жители будут получать информацию о типе воздушной угрозы.
В Запорожье усиливают систему оповещения о воздушных угрозах — сообщения будут поступать даже без интернета
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В Запорожье усиливают систему оповещения населения о воздушных угрозах. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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В городе внедряют технологию Cell Broadcast. Сообщения об опасности будут автоматически появляться поверх всех открытых приложений или на заблокированном экране телефона и сопровождаться громким звуковым сигналом.

Система будет работать в сетях операторов Kyivstar, Vodafone и lifecell и не потребует установки дополнительных приложений или подключения к интернету.

Кроме того, расширяются возможности приложения «Воздушная тревога». Отныне пользователи будут получать информацию не только об объявлении воздушной тревоги, но и о типе воздушной угрозы.

Также в Запорожье усиливают оповещение во время угрозы применения управляемых авиационных бомб (КАБ). В таких случаях сигнал из уличных громкоговорителей будет звучать пять минут вместо примерно трех, как во время обычной воздушной тревоги.

Дополнительно к информированию населения привлекут патрульную полицию. Экипажи с громкоговорителями будут курсировать по центральным улицам города и сообщать жителям об угрозе применения КАБов.

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Запорожье воздушная тревога

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