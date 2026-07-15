Классификация кофемашин как торговых автоматов или оборудования для приготовления напитков: позиция ВС

Наличие технической возможности подключения платежных модулей, разъемов или адаптеров не является достаточным основанием для ее классификации как торгового автомата.

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Классификация товаров согласно УКТ ВЭД осуществляется по их фактическим характеристикам, комплектации и основной функции в состоянии, в котором товар подается к таможенному оформлению, а не по потенциальным возможностям дальнейшего дооснащения. Кофемашина, которая не оснащена устройствами для приема оплаты (монетоприемниками, купюроприемниками, терминалами для безналичных расчетов и т. п.) и выдает напиток после простого выбора пользователем и нажатия кнопки, подлежит классификации в товарной позиции 8419 УКТ ВЭД как оборудование для приготовления горячих напитков. Наличие технической возможности подключения платежных модулей, разъемов или адаптеров не является достаточным основанием для ее классификации как торгового автомата (товарная позиция 8476 УКТ ВЭД). К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

21 мая 2026 года КАС ВС рассмотрел кассационную жалобу Киевской таможни на решение Днепропетровского окружного административного суда от 04 июня 2025 года и постановление Третьего апелляционного административного суда от 23 октября 2025 года по делу № 160/10913/25 по иску Общества с ограниченной ответственностью к Киевской таможне о признании противоправным и отмене решения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Плательщик ввозил на таможенную территорию Украины профессиональные кофемашины торговой марки Jura (модели X4, X10, W8, Giga W10), задекларировав товар как оборудование для приготовления кофе не для бытовых нужд, не имеющее устройства для приема оплаты, согласно коду УКТ ВЭД 8419 81 20 90.

Киевская таможня после отбора и исследования образцов приняла решение об изменении кода товара на 8476 21 00 00 (торговые автоматы), мотивируя это наличием в кофемашинах разъемов и технической возможности подключения платежных модулей, адаптеров (Jura Payment Connect, Wi-Fi Connect и т. п.) и программного обеспечения для безналичных расчетов. Таможенный орган акцентировал внимание на том, что возможность подключения платежных модулей и наличие соответствующих технических интерфейсов являются достаточным основанием для отнесения товара к торговым автоматам.

Днепропетровский окружной административный суд решением, оставленным без изменений постановлением Третьего апелляционного административного суда, удовлетворил иск, поскольку во ввезенном состоянии кофемашины не были оборудованы устройствами для приема оплаты, а их основной функцией является приготовление напитков, а не автоматическая продажа товара после оплаты.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

ОЦЕНКА СУДА

Классифицировать товары согласно УКТ ВЭД необходимо исключительно на основании объективных характеристик товара в том виде, в котором он предъявляется к таможенному оформлению.

Для отнесения товара к товарной позиции 8476 УКТ ВЭД (торговые автоматы) решающим является наличие у изделия основной функции автоматической продажи продукта после осуществления оплаты (денежного или безналичного обмена между покупателем и машиной). Отсутствие в комплектации устройств для приема оплаты (монетоприемников, купюроприемников, платежных терминалов и т. п.) исключает товар из этой позиции и является основанием для его классификации согласно товарной позиции 8419 УКТ ВЭД как оборудования для приготовления горячих напитков.

Само по себе наличие технической возможности последующего подключения платежных модулей, соответствующих разъемов или программной совместимости с платежными системами не изменяет классификационный код товара. Гипотетическая возможность последующего дооснащения или изменения функционала не может быть основанием для отнесения товара к той или иной товарной позиции. Такой подход противоречил бы Основным правилам интерпретации УКТ ВЭД, в частности правилам 1 и 2(a).

Правило 2(a) Основных правил интерпретации УКТ ВЭД в данном деле не применяется, поскольку спорные кофемашины являются комплектными изделиями в состоянии, представленном к таможенному оформлению, и выполняют свою основную функцию (приготовление кофе) без дополнительного доукомплектования.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 21 мая 2026 года по делу № 160/10913/25 можно ознакомиться по ссылке.

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