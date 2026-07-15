Суд наказал военного за хранение боевой гранаты, из-за взрыва которой пострадала его жена

В результате взрыва женщина получила тяжелые травмы - травматическую ампутацию трех пальцев правой руки и рваные раны кисти.

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Лубенский горрайонный суд Полтавской области признал виновным жителя Лубен, который является участником боевых действий, в незаконном хранении ручной гранаты РГД-5 и трех боевых патронов, привезенных из зоны боевых действий. Ему назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. О боеприпасах стало известно после того, как в результате взрыва запала гранаты тяжелые травмы получила его гражданская жена.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела № 539/1999/26, мужчина во время службы в период с февраля 2022 года по апрель 2023 года привез домой ручную гранату РГД-5 и три патрона калибра 5,45×39 мм и хранил их без предусмотренного законом разрешения.

Вечером 15 апреля 2026 года его гражданская жена неосторожно обращалась с запалом гранаты. В результате взрыва женщина получила тяжелые травмы, в частности травматическую ампутацию трех пальцев правой руки и рваные раны кисти.

После инцидента правоохранители провели обыск, во время которого изъяли корпус гранаты, запал и три боевых патрона. Проведенные экспертизы подтвердили, что изъятые предметы являются боевыми припасами, пригодными к использованию.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и объяснил, что привез боеприпасы из зоны боевых действий. Суд учел, что мужчина ранее не судим, работает, имеет статус участника боевых действий, является вдовцом и воспитывает четверых детей.

Что решил суд

Его признали виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и назначили три года лишения свободы. В то же время осужденного освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Также суд взыскал с мужчины более 6,7 тыс. грн процессуальных расходов на проведение экспертиз. Изъятые гранату и патроны постановили передать Министерству обороны Украины для использования Вооруженными силами Украины, а остальные вещественные доказательства — уничтожить.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который хранил боеприпасы у себя дома. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.