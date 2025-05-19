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В Киевской области мужчина хранил дома гранаты и выстрелы к гранатомету

23:50, 19 мая 2025
42-летний мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
В Киевской области мужчина хранил дома гранаты и выстрелы к гранатомету
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В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который хранил боеприпасы у себя дома. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Так, правоохранители разоблачили 42-летнего жителя города Боярка, у которого обнаружили взрывоопасные предметы. Среди изъятого задокументированы: два корпуса ручных гранат Ф-1, два взрывателя УЗРГМ-2 и два выстрела к гранатомету.

Злоумышленник был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Следователи под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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Национальная полиция полиция оружие Киевская область боеприпасы

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