В Киевской области мужчина хранил дома гранаты и выстрелы к гранатомету

В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который хранил боеприпасы у себя дома. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Так, правоохранители разоблачили 42-летнего жителя города Боярка, у которого обнаружили взрывоопасные предметы. Среди изъятого задокументированы: два корпуса ручных гранат Ф-1, два взрывателя УЗРГМ-2 и два выстрела к гранатомету.

Злоумышленник был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Следователи под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).