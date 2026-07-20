Пропал связь после обстрела: операторов хотят обязать быстрее восстанавливать мобильную связь и интернет

Операторы должны будут действовать по четким правилам, чтобы мобильная связь и интернет после обстрелов восстанавливались быстрее.

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В Украине предлагают законодательно урегулировать порядок восстановления электронных коммуникационных сетей, которые были повреждены или разрушены вследствие российской агрессии.

В Верховную Раду внесли законопроект №15426, который устанавливает новые обязанности для операторов электронных коммуникаций, определяет полномочия регулятора и Кабинета Министров, а также возлагает на владельцев инфраструктуры обязанность не препятствовать аварийно-восстановительным работам.

Документ должен обеспечить более быстрое восстановление связи на территориях боевых действий и деоккупированных общинах, где доступ к электронным коммуникациям имеет критически важное значение для населения, органов власти, больниц, учреждений образования, предприятий критической инфраструктуры, а также сил безопасности и обороны.

Законопроектом предлагается дополнить Закон Украины «Об электронных коммуникациях» новой статьей 32¹, которая будет определять специальный порядок восстановления сетей в период действия военного положения.

Почему возникла необходимость в новом законе

После начала полномасштабной войны значительное количество электронных коммуникационных сетей и объектов инфраструктуры было повреждено или разрушено вследствие боевых действий.

Потеря связи существенно осложняет жизнедеятельность населения, работу органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений здравоохранения и образования, предприятий критической инфраструктуры, а также сил безопасности и обороны.

В то же время действующий Закон «Об электронных коммуникациях» не содержит специального механизма, который определял бы обязанности операторов по восстановлению поврежденных сетей на территориях активных боевых действий, возможных боевых действий и деоккупированных территориях, а также порядок их взаимодействия с владельцами инфраструктуры и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Какие обязанности предлагают ввести для операторов

Оператор электронной коммуникационной сети, который до ее повреждения обеспечивал предоставление услуг в населенном пункте, отнесенном к территориям активных или возможных боевых действий, будет обязан принимать меры по восстановлению услуг до уровня не ниже минимального уровня доступности, который определит регулятор.

Такая обязанность будет возникать только при двух условиях:

выполнение работ не создает непосредственной угрозы жизни или здоровью работников;

существует техническая возможность восстановить электронную коммуникационную сеть.

Кроме того, если сеть повреждена вследствие боевых действий, оператор должен будет в течение 30 календарных дней со дня выявления повреждения подать в НКЭК:

план восстановления сети;

либо мотивированное обоснование невозможности ее восстановления с указанием причин.

План должен содержать информацию о характере повреждения, перечень восстановительных мероприятий и ориентировочные сроки выполнения работ.

Дополнительные требования для крупнейших операторов

Отдельные требования законопроект устанавливает для операторов, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года обеспечивали электронными коммуникационными услугами более 50% домохозяйств соответствующего населенного пункта.

Такие операторы должны будут поддерживать или восстановить возможность предоставления услуг как минимум 50% населения, фактически проживающего в соответствующем населенном пункте согласно последним официальным данным военной администрации или органа местного самоуправления.

В то же время это требование не будет применяться, если достичь такого показателя невозможно из-за:

отсутствия доступа к объектам инфраструктуры;

разрушения сети;

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Что изменится для владельцев инфраструктуры

Документ также возлагает обязанность на владельцев или пользователей объектов инфраструктуры на территориях активных боевых действий, возможных боевых действий и деоккупированных территориях не создавать необоснованных препятствий для доступа операторов к таким объектам.

Это необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ и восстановления предоставления электронных коммуникационных услуг.

Какие полномочия получат Кабмин и НКЭК

Законопроектом предусмотрено, что Кабинет Министров будет определять:

особенности размещения, восстановления и замены технических средств электронных коммуникаций на территориях, где велись боевые действия;

порядок компенсации документально подтвержденных расходов, связанных с восстановлением поврежденных или разрушенных сетей.

НКЭК, в свою очередь, должна получить полномочия:

определять минимальные показатели доступности электронных коммуникационных услуг для территорий активных боевых действий, возможных боевых действий и деоккупированных территорий;

вести учет населенных пунктов, где сети повреждены вследствие боевых действий, с указанием состояния их восстановления;

осуществлять мониторинг восстановления сетей;

при необходимости принимать решения о временном совместном использовании отдельных элементов электронных коммуникационных сетей и инфраструктуры для обеспечения непрерывности предоставления услуг.

Когда закон может вступить в силу

Согласно проекту, закон вступит в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования.

За это время Кабинет Министров должен привести свои нормативно-правовые акты, а также акты министерств и других центральных органов исполнительной власти в соответствие с новым законом, обеспечив одновременное вступление их в силу.

Каких результатов ожидают авторы

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета на этапе его принятия. В то же время возможные расходы на компенсацию операторам документально подтвержденных затрат на восстановление сетей будут определяться отдельными решениями Кабинета Министров в пределах имеющихся бюджетных ресурсов, международной технической помощи и других не запрещенных законом источников.

Авторы документа прогнозируют, что его принятие будет способствовать повышению доступности электронных коммуникационных услуг на пострадавших от боевых действий территориях, укреплению устойчивости электронных коммуникационных сетей, ускорению восстановления поврежденной инфраструктуры, улучшению координации между операторами, владельцами инфраструктуры и государственными органами, а также обеспечению непрерывного доступа населения, государства, объектов критической инфраструктуры и сектора безопасности и обороны к электронным коммуникационным услугам.

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