ВС объяснил, сколько голосов депутатов необходимо для безвозмездной передачи земли в собственность

Недостаточно голосов — нет решения: Верховный Суд о безвозмездной передаче земельных участков.

Фото: 24tv.ua

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Решение органа местного самоуправления о безвозмездной передаче земельного участка в собственность принимается только при наличии не менее двух третей голосов от общего состава совета, а дробное значение при исчислении такого количества округлению в меньшую сторону не подлежит. Принятие такого решения меньшим количеством голосов означает отсутствие надлежащего волеизъявления собственника земельного участка, а такой участок считается выбывшим из коммунальной собственности помимо воли собственника. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

3 июня 2026 года ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу заместителя руководителя Харьковской областной прокуратуры по делу по иску руководителя Изюмской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Боровской поселковой территориальной громады Изюмского района Харьковской области, представительским органом которой является Боровской поселковый совет, к Лицу, ФХ о истребовании земельного участка и признании недействительным договора аренды земельного участка.

В обоснование исковых требований истец указал, что решение поселкового совета о передаче земельного участка площадью 2 га в собственность Лица является незаконным, поскольку за него проголосовали лишь 17 депутатов при общем составе совета в 26 человек. Прокурор отметил, что в соответствии со статьей 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» такое решение должно было быть принято как минимум 18 голосами (2/3 от 26 составляет 17,33). Поскольку законного решения об отчуждении земли не было, имущество выбыло из владения территориальной громады помимо ее воли.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска. Судебные решения мотивированы тем, что при общем составе 26 депутатов расчетный показатель в 17,33 голоса согласно правилам математического округления позволяет считать решение принятым при наличии 17 голосов «за». Кроме того, истребование спорного участка является непропорциональным вмешательством в право собственности ответчика, которая является добросовестным приобретателем.

ВС не согласился с судебными решениями, отменил их и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, исходя из следующего.

Формулировка закона «не менее двух третей» исключает возможность округления дробного числа до меньшего значения, поскольку полученное в результате количество голосов фактически будет меньше установленного законом минимума. Поскольку 17 голосов являются меньшим числом, чем 17,33, обжалуемое решение совета не набрало достаточного количества голосов и не могло считаться принятым.

ВС отметил, что выводы судов о законности решения совета и одновременное исследование добросовестности приобретателя и пропорциональности вмешательства являются взаимоисключающими, поскольку вопрос баланса интересов исследуется судом только в случае установления незаконности выбытия имущества.

Орган, принявший незаконное решение, которое привело к нарушению прав громады, не может быть истцом по делу по иску прокурора. В таком случае орган поселкового совета должен приобретать статус ответчика, поскольку он фактически возражает против иска и отстаивает правомерность своих действий.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 3 июня 2026 года по делу № 638/18374/23 (производство № 61-8049св25) можно ознакомиться по ссылке.

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