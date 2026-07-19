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На что можно потратить пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и когда его назначают

23:57, 19 июля 2026 66
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Когда возникает право на выплату, в какие сроки необходимо обратиться и на что разрешено тратить государственную помощь.
На что можно потратить пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста и когда его назначают
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Законодательство определяет, с какого дня назначается пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста, в какие сроки необходимо обратиться за его оформлением и в каких случаях выплату может получать другой законный представитель ребенка. Также установлен порядок выплаты средств в случае более позднего обращения и перечень товаров и услуг, на приобретение которых разрешено использовать государственную помощь. Рассказываем, когда возникает право на пособие, при каких условиях его назначают и как можно использовать полученные средства.

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С какого дня назначается пособие по уходу за ребенком до одного года

Пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста назначается со следующего дня после окончания срока действия медицинского заключения или после завершения выплаты пособия в связи с беременностью и родами.

Оно назначается до достижения ребенком годовалого возраста и выплачивается по месяц, в котором ребенку исполняется один год, включительно.

Вместе с тем обратиться за назначением такого пособия можно не позднее последнего дня шестого месяца после достижения ребенком годовалого возраста. В таком случае право на назначение пособия сохраняется.

Кто может получать пособие в исключительных случаях

Законодательством предусмотрено исключение, когда пособие назначается другому законному представителю ребенка.

В таком случае, если лицо приобрело в соответствии с законодательством право представлять интересы ребенка, что подтверждается документально, пособие назначается со дня возникновения такого права.

Вместе с тем это правило не распространяется на приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей.

С какой даты могут назначить пособие

Во всех случаях пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста назначается не ранее чем с 1 января 2026 года.

Выплатят ли средства, если обратиться позже

Если лицо обратилось за назначением пособия уже после возникновения права на него, выплата осуществляется суммарно.

В таком случае средства выплачиваются в размере, определенном за каждый месяц, начиная с месяца, в котором возникло право на пособие, и по месяц достижения ребенком годовалого возраста включительно.

На что можно тратить средства пособия

Получатель пособия должен использовать полученные средства исключительно для безналичной оплаты товаров и услуг у юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством, которым банком-эквайером установлены соответствующие коды категорий деятельности (Merchant Category Code, MCC).

В частности, средства можно тратить на:

  • детскую одежду (MCC 5641);
  • семейную одежду (MCC 5651);
  • покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах (MCC 5411);
  • молочные продукты (MCC 5451);
  • товары в аптеках (MCC 5912);
  • спортивные товары (MCC 5941);
  • книги (MCC 5942);
  • игрушки (MCC 5945);
  • посещение музеев и выставок (MCC 7991);
  • услуги врачей общей практики (MCC 8011);
  • услуги больниц (MCC 8062);
  • услуги по уходу за детьми (MCC 8351).

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