Испания – Аргентина: где смотреть финал Чемпионата мира-2026

Матч Испания – Аргентина начнется в 22:00 в Нью-Джерси.

Фото: скриншот

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В воскресенье, 19 июля, сборные Испании и Аргентины проведут финальный матч чемпионата мира 2026.

Матч состоится в 22:00 на Метлайф-Стэдиум в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси.

Посмотреть матч можно будет на платформе MEGOGO.

Напомним, в полуфинале Испания обыграла Францию со счетом 2:0, а Аргентина одолела Англию — 2:1.

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