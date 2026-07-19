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Налоговая начислит 25 тысяч гривен: какие автомобили подпали под транспортный налог в 2026 году

23:00, 19 июля 2026 20
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Есть ли ваш автомобиль в списке: кто должен уплатить транспортный налог в 2026 году.
Налоговая начислит 25 тысяч гривен: какие автомобили подпали под транспортный налог в 2026 году
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Владельцы дорогих легковых автомобилей и в 2026 году остаются плательщиками транспортного налога. Его уплачивают не все автовладельцы, а только те, чьи транспортные средства соответствуют установленным законом критериям по возрасту и стоимости. Для граждан порядок уплаты максимально автоматизирован, тогда как предприятия должны самостоятельно исчислять налоговые обязательства, подавать декларацию и осуществлять платежи. Вместе с тем несвоевременная уплата налога может привести к штрафам и начислению пени.

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Кто уплачивает транспортный налог в 2026 году

Транспортный налог уплачивают владельцы легковых автомобилей, если одновременно выполняются два условия:

  • автомобилю не более 5 лет;
  • его среднерыночная стоимость превышает установленный государством порог. В 2026 году этот порог составляет более 3,2 млн грн.

Ставка транспортного налога является фиксированной и составляет 25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль, подпадающий под налогообложение.

Как уплачивают транспортный налог физические лица

Для физических лиц процедура максимально упрощена.

Налоговые органы самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога и направляют владельцу автомобиля налоговое уведомление-решение.

После получения такого уведомления гражданин должен уплатить налог в течение 60 дней.

Если владелец автомобиля считает, что налог был начислен ошибочно, например из-за того, что транспортное средство уже продано, он имеет право обратиться в налоговый орган для проведения сверки данных.

В случае несвоевременной уплаты предусмотрено применение штрафов и начисление пени.

Как транспортный налог уплачивают юридические лица

Юридические лица самостоятельно определяют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчетного года и подают соответствующую декларацию.

Основные правила для предприятий:

  • декларация подается ежегодно до 20 февраля;
  • налог уплачивается авансовыми взносами поквартально;
  • ответственность за правильность расчетов несет предприятие.

Если в течение года компания приобрела или отчуждила автомобиль, налоговые обязательства корректируются в соответствии с фактическим периодом владения транспортным средством.

Какая ответственность предусмотрена за неуплату транспортного налога

Неуплата или несвоевременная уплата транспортного налога влечет за собой финансовую ответственность.

Поэтому владельцам дорогих автомобилей рекомендуют заранее проверить, входит ли их транспортное средство в перечень автомобилей, подлежащих налогообложению, чтобы избежать недоразумений и штрафных санкций.

Какие автомобили подлежат транспортному налогу в 2026 году

В официальный перечень автомобилей, подлежащих транспортному налогу в 2026 году, Министерство экономики Украины включило 1 259 моделей премиум- и люкс-класса. Именно этот перечень является основанием для начисления транспортного налога. Ранее его публиковала «Судебно-юридическая газета».

Чаще всего в список входят автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а также отдельные дорогие модели Toyota и Volvo.

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