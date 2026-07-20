Когда человека могут признать недееспособным — основные условия и процедура

С 18 лет человек обладает полной гражданской дееспособностью.

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Гражданская дееспособность определяет, может ли человек самостоятельно приобретать права, выполнять обязанности, заключать договоры и отвечать за свои действия. Ее объем зависит от возраста, психического состояния и других обстоятельств.

Суд может принять решение о признании лица недееспособным, если будет доказано, что из-за хронического или стойкого психического расстройства человек не способен осознавать последствия своих действий или самостоятельно контролировать свое поведение.

Дееспособность детей до 14 лет

У детей до 14 лет есть частичная дееспособность. Они могут самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, например покупать товары в магазине. Также они могут пользоваться результатами своей интеллектуальной или творческой деятельности, например подавать свой рисунок на конкурс.

Они не несут ответственности за причиненный ими вред. Ответственность несут законные представители — родители, усыновители или опекуны. Например, если ребенок избил одноклассника, к административной ответственности могут привлечь родителей.

Дееспособность детей 14–18 лет

У подростков дееспособность является неполной. Они могут самостоятельно совершать отдельные сделки с согласия родителей или попечителей, например работать. Также они могут распоряжаться своим заработком, стипендией или другими доходами.

Если ребенок заключит брак в возрасте 16–17 лет, он получает полную гражданскую дееспособность.

Дети в возрасте от 14 до 18 лет уже лично несут ответственность за свои поступки: административную, уголовную — с 16 лет, а за отдельные уголовные правонарушения — с 14 лет. Если у ребенка недостаточно имущества для возмещения ущерба, дополнительную ответственность несут законные представители.

Например, если 17-летний студент разбил окно, то при наличии стипендии он может самостоятельно возместить ущерб. Если у него нет доходов или имущества — платить будут родители.

Гражданская дееспособность взрослых

С 18 лет человек имеет полную гражданскую дееспособность. Однако суд может ограничить его гражданскую дееспособность или признать человека недееспособным.

Ограничить дееспособность человека можно, если он имеет зависимость (алкогольную, наркотическую, игровую) и из-за этой зависимости ставит себя, свою семью или других лиц, которых он по закону обязан содержать, в тяжелое материальное положение.

Также ограничение возможно, если человек имеет психическое расстройство, которое существенно влияет на его способность осознавать значение своих действий и (или) управлять ими.

Суд может признать человека недееспособным, если вследствие хронического, стойкого психического расстройства он не способен осознавать значение своих действий и (или) руководить ими.

Ограничение дееспособности и признание человека недееспособным

Решение об ограничении дееспособности человека или признании его недееспособным принимает суд.

Обратиться в суд по этому вопросу могут близкие этого человека (семья, родственники), орган опеки и попечительства, учреждение по оказанию психиатрической помощи.

Людям, в отношении которых суд рассматривает дело об ограничении гражданской дееспособности или признании человека недееспособным, обязательно назначается адвокат, работу которого оплачивает государство.

Гражданская дееспособность означает, что человек понимает значение своих действий, может ими управлять, приобретать права, выполнять обязанности и нести за них ответственность.

Бывает, что человек не может контролировать свои действия. Например, из-за:

психического расстройства;

алкогольной зависимости;

наркотической зависимости;

игровой зависимости.

Из-за этого человек может создать серьезные проблемы для себя и близких. В таком случае его гражданская дееспособность может быть ограничена.

Куда обращаться

Вопросы ограничения дееспособности рассматривает суд.

Для ограничения гражданской дееспособности человека должны быть достаточные основания:

злоупотребление алкоголем, наркотическими, токсическими веществами, азартными играми, если вследствие этого человек ставит себя, свою семью и других лиц, которых он по закону обязан содержать, в тяжелое материальное положение;

психическое расстройство, которое существенно влияет на способность человека осознавать значение своих действий и (или) управлять ими.

Доказательствами этого могут быть:

документы, подтверждающие наличие долгов, неуплату коммунальных услуг;

протоколы полиции;

заключение судебно-психиатрической экспертизы;

показания свидетелей.

Кто может обратиться по вопросу ограничения гражданской дееспособности

члены семьи;

орган опеки и попечительства;

учреждение по оказанию психиатрической помощи.

Какие последствия имеет ограничение гражданской дееспособности

Над человеком устанавливается попечительство.

Это означает, что человек с ограниченной гражданской дееспособностью может распоряжаться своим имуществом (например, продавать или дарить его), а также совершать другие сделки, которые выходят за пределы мелких бытовых, только с согласия попечителя.

Попечитель получает и распоряжается заработком, пенсией, стипендией и другими доходами человека (или может дать письменное согласие, чтобы это делал сам человек с ограниченной дееспособностью).

Человек, гражданская дееспособность которого ограничена, самостоятельно несет ответственность за нарушение договора, заключенного с согласия попечителя, а также за вред, который он причинил.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Деснянский районный суд города Киева отказал в удовлетворении заявления мужчины о признании его жены недееспособной и назначении его опекуном.

Суд отметил, что для признания человека недееспособным недостаточно установить наличие психического расстройства. Решающее значение имеет подтверждение того, что вследствие хронического, стойкого психического расстройства человек не способен осознавать значение своих действий и (или) управлять ими.

В этом деле судебно-психиатрическая экспертиза таких обстоятельств не установила.

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