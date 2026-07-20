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После обращения о домашнем насилии соцслужбы обяжут оценивать риски для детей в этих семьях

10:30, 20 июля 2026 131
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Государство наконец-то увидело «невидимых» жертв домашнего насилия: новая инициатива заставляет систему признать, что угроза в семье — это угроза ребенку в доме.
После обращения о домашнем насилии соцслужбы обяжут оценивать риски для детей в этих семьях
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Домашнее насилие никогда не ограничивается одной жертвой. Оно разрушает жизни целых семей, а наиболее уязвимыми свидетелями и скрытыми пострадавшими часто становятся дети. В современной реальности ребенок часто остается в тени взрослой жертвы, что создает дополнительные возможности для обидчика оказывать давление или причинять физический вред наиболее уязвимым членам семьи.

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Верховная Рада делает шаг к преодолению «невидимости» детей в делах о домашнем насилии. Законопроект № 15418 предлагает новый подход к защите пострадавших. Документ обязывает службы поддержки оценивать уровень опасности не только для человека, который обратился за помощью, но и для каждого ребенка, проживающего в очаге домашнего насилия. Такой шаг может существенно изменить систему реагирования, сделав ее более комплексной и ориентированной на предотвращение трагедий, а не только на их последствия.

Законопроект предлагает изложить пункт 2-1 части первой статьи 14 действующего Закона «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» в новой редакции. Основное изменение касается расширения полномочий общих и специализированных служб поддержки пострадавших лиц.

Согласно проекту, эти службы должны будут осуществлять: «оценку рисков, угрожающих пострадавшему лицу, с одновременным определением рисков относительно угроз каждому ребенку, проживающему с пострадавшим лицом».

Это означает, что оценка вероятности повторного совершения насилия, наступления тяжких последствий или даже смерти теперь должна проводиться отдельно для каждого субъекта в семье. Государство переходит от общего мониторинга ситуации к детальному анализу безопасности каждого ребенка индивидуально.

Почему это нужно именно сейчас?

Законодательство определяет оценку рисков как оценивание вероятности продолжения насилия или наступления фатальных последствий для пострадавшего лица.

Однако на практике возникла ситуация, когда службы поддержки, фокусируясь на защите взрослой жертвы, например, матери, могли игнорировать специфические угрозы для детей, проживающих в том же помещении.

Действующий закон не содержит прямого требования обязательной оценки рисков именно для ребенка, что может приводить к дополнительным угрозам со стороны обидчика. Ребенок, который видит насилие, автоматически считается пострадавшим, однако без формальной оценки рисков для него сложно разработать эффективный план безопасности.

Необходимость урегулирования вопроса оценки рисков для каждого ребенка является логическим продолжением стратегии цифровизации и повышения эффективности социальных услуг, где каждый гражданин должен быть «видимым» для правовой системы.

Проект базируется на нормах Конституции Украины и профильного Закона «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Важным аспектом для юристов и государственных управленцев является то, что реализация этих изменений не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета. Это делает реформу максимально реалистичной для внедрения в сжатые сроки, поскольку она касается перераспределения полномочий и изменения протоколов работы уже существующих служб.

Несмотря на очевидную пользу, любое изменение в социально-правовой сфере несет определенные риски. Оценка опасности для ребенка требует специфических знаний, как психологических, так и педагогических. Существует вероятность, что работники служб без надлежащей подготовки могут проводить такую оценку формально.

Процедура оценки может быть стрессовой для ребенка. Необходимо четко разработать методику, чтобы само оценивание не стало повторной травматизацией.

Юридическое признание того, что угроза ребенку является неотъемлемой частью любого акта домашнего насилия против члена его семьи, будет способствовать реальной защите интересов ребенка.

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Верховная Рада Украины законопроект дети насилие домашнее насилие

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