С владельцев газовых приборов могут взыскать до 2 тысяч грн: за что придется платить

Осуществлять техобслуживание приборов в доме необходимо один раз в год.

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В Украине владельцы газовых приборов обязаны обеспечивать регулярное техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. Стоимость такой услуги может составлять до 2 тысяч гривен в зависимости от типа жилья и количества установленных приборов.

Как сообщили в компании «Газсети», для потребителей действует разделение платежей за техническое обслуживание газовых сетей. Отдельно проводится обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах — это общие газовые сети подъездов и фасадные трубы. Оплату за такие работы жильцы осуществляют коллективно, а тариф устанавливают отдельно для каждого дома с учетом протяженности труб и количества квартир.

Также отдельно проводится техническое обслуживание газового оборудования непосредственно в квартире или частном доме. Оно включает проверку работы счетчика, труб после запорного крана, газовой плиты или котла. Для выполнения таких работ владелец жилья должен заключить персональный договор.

Техническое обслуживание газовых приборов необходимо проводить один раз в год. Во время проверки специалисты выполняют, в частности, очистку горелок и смазку кранов. Это должно обеспечивать отсутствие утечек газа и помогать более экономно использовать ресурс.

Потребители могут самостоятельно выбрать исполнителя работ, однако компания должна иметь соответствующую лицензию. Во время проверки владелец должен предоставить газораспределительной компании договор с сертифицированной организацией, которая выполняла техническое обслуживание.

Газовые приборы, которые не прошли обязательное ежегодное техническое обслуживание, могут отключить от газоснабжения. Обеспечение проверки является обязанностью владельца или балансодержателя жилья.

Стоимость услуги зависит от количества и типа газового оборудования, а также сложности установленных приборов.

Для квартир, где есть только газовая плита, ориентировочная стоимость технического обслуживания составляет около 435 гривен. В эту сумму входит проверка внутренних газопроводов, смазка кранов и очистка горелок.

Для частных домов такая услуга стоит дороже — от 1 500 до 2 000 гривен. Это связано с большим количеством оборудования, в частности индивидуальными отопительными котлами и газовыми водонагревателями.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Киевский районный суд г. Полтавы рассмотрел гражданское дело по иску потребительницы к АО «Оператор газораспределительной системы «Полтавагаз» и ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» о защите прав потребителя. Истец просила признать незаконными действия по выставлению счетов за природный газ с применением объемов, приведенных к стандартным условиям, а также обязать ответчиков скорректировать объемы потребления и отменить начисленную задолженность.