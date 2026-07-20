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Освобождает ли бронирование руководителя религиозной общины от ответственности за уклонение от мобилизации: решение суда

15:19, 20 июля 2026 177
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Ровенский городской суд Ровенской области разъяснил, может ли получение бронирования после совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 УК Украины, считаться изменением обстановки и быть основанием для освобождения лица от уголовной ответственности.
Освобождает ли бронирование руководителя религиозной общины от ответственности за уклонение от мобилизации: решение суда
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Предусмотренные законодательством бронирование или отсрочка от призыва во время мобилизации нередко становятся основанием для споров относительно их влияния на уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу.

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На практике возникает вопрос, может ли приобретение лицом права на бронирование после совершения инкриминируемого деяния считаться изменением обстановки, которое дает основания для освобождения от уголовной ответственности в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса Украины.

Разрешение таких споров имеет практическое значение для формирования единого подхода к применению уголовного законодательства в условиях действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Именно этот вопрос рассмотрел Ровенский городской суд Ровенской области в уголовном производстве по обвинению лица в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 УК Украины. Суд решал, является ли получение обвиняемым бронирования после совершения инкриминируемого деяния достаточным основанием для его освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.

Обстоятельства дела

В производстве Ровенского городского суда находится уголовное производство по обвинению лица в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 УК Украины.

Сторона защиты обратилась в суд с ходатайством о закрытии уголовного производства и освобождении обвиняемого от уголовной ответственности на основании статьи 48 УК Украины в связи с изменением обстановки.

Как отмечалось в ходатайстве, 17 мая 2026 года уполномоченным лицом Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести обвиняемый, являющийся руководителем религиозной организации, был забронирован. Согласно выписке из приложения «Резерв+», он имеет бронирование до 8 мая 2027 года.

По мнению стороны защиты, получение бронирования свидетельствует об изменении обстановки, что дает основания для освобождения лица от уголовной ответственности в соответствии со статьей 48 УК Украины.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, указав, что приведенные защитой обстоятельства не свидетельствуют о таком изменении обстановки, которое устраняло бы общественную опасность инкриминируемого деяния в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 284 и частью 1 статьи 285 УПК Украины уголовное производство может быть закрыто судом в связи с освобождением лица от уголовной ответственности только в случаях, предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности.

Согласно статье 48 УК Украины лицо, впервые совершившее уголовный проступок или нетяжкое преступление, за исключением определенных законом категорий уголовных правонарушений, может быть освобождено от уголовной ответственности, если на момент уголовного производства вследствие изменения обстановки совершенное им деяние утратило общественную опасность либо само лицо перестало быть общественно опасным.

Суд обратил внимание на разъяснения, изложенные в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 23 декабря 2005 года №12 «О практике применения судами Украины законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности», согласно которым статья 48 УК Украины предусматривает два самостоятельных основания освобождения от уголовной ответственности: утрату общественной опасности деяния либо утрату общественной опасности лицом вследствие изменения обстановки.

Суд также учел правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 13 апреля 2023 года по делу №157/1091/22, согласно которому лицо может быть признано переставшим быть общественно опасным лишь тогда, когда оно само либо обстановка вокруг него претерпели такие положительные изменения, которые исключают возможность совершения им нового уголовного правонарушения. Такие изменения должны существенно влиять на поведение лица и свидетельствовать об утрате целесообразности применения к нему мер уголовно-правового воздействия.

При этом суд подчеркнул, что сохранение общественной опасности самого уголовного правонарушения не исключает возможности применения статьи 48 УК Украины, если лицо перестало быть общественно опасным, однако такое обстоятельство должно быть надлежащим образом подтверждено.

Оценивая конкретные обстоятельства дела №569/14582/26, суд отметил, что в Украине продолжает действовать правовой режим военного положения, не прекращено проведение всеобщей мобилизации, а вооруженная агрессия РФ продолжается как на момент совершения инкриминируемого деяния, так и на момент рассмотрения дела. При таких условиях отсутствуют основания утверждать, что уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 336 УК Украины, утратило свою общественную опасность вследствие изменения обстановки.

Суд отдельно обратил внимание, что инкриминируемое уголовное правонарушение, согласно обвинительному акту, было совершено 1 февраля 2026 года, тогда как право на отсрочку от призыва во время мобилизации обвиняемый получил лишь 17 мая 2026 года. Таким образом, на момент совершения инкриминируемого деяния он не имел отсрочки от призыва и не существовало правовых оснований для ее получения.

Кроме того, суд учел правовую позицию Верховного Суда, изложенную в определении от 26 февраля 2026 года по делу №632/1141/25, согласно которой сам по себе факт приобретения права на отсрочку от призыва во время мобилизации не опровергает факта совершения лицом общественно опасного деяния, предусмотренного статьей 336 УК Украины, и не является основанием для его освобождения от уголовной ответственности.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что получение обвиняемым отсрочки от призыва до 8 мая 2027 года не может считаться изменением условий его жизнедеятельности в понимании статьи 48 УК Украины, поскольку такая отсрочка носит временный характер.

Также суд отметил, что материалы, характеризующие личность обвиняемого, вместе с фактом предоставления ему отсрочки не подтверждают существенного изменения обстановки после совершения инкриминируемого деяния. Предоставленное бронирование не устраняет уголовно-правовых последствий действий, изложенных в обвинительном акте, в случае их доказывания прокурором во время судебного разбирательства и не подтверждает наличия таких изменений, которые исключали бы возможность совершения новых уголовных правонарушений.

В итоге суд констатировал, что приведенные стороной защиты обстоятельства не подтверждают ни существенного изменения обстановки, ни того, что обвиняемый перестал быть общественно опасным лицом. Следовательно, оснований для применения статьи 48 УК Украины суд не установил.

По результатам рассмотрения Ровенский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство защитника о закрытии уголовного производства и освобождении обвиняемого от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.

Определение обжалованию не подлежит.

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