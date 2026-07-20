Штраф 10 тысяч гривен за детей на электросамокатах — введут ли новые правила в Киеве

Инициатива вызвала оживленное обсуждение, но могут ли такие ограничения стать реальностью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Идея запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами и штрафовать их родителей на 10 тысяч гривен не получила достаточной поддержки в Киеве. Несмотря на то, что вопрос безопасности использования персонального электротранспорта все чаще становится предметом общественных дискуссий, соответствующая инициатива не смогла собрать необходимое количество голосов для рассмотрения Киевским городским советом.

Инициатива не набрала необходимого количества голосов

Петиция на официальном сайте Киевского городского совета с призывом запретить лицам до 18 лет пользоваться электросамокатами и ввести штраф в размере 10 тысяч гривен для родителей, которые разрешают детям управлять ими, не набрала необходимого количества голосов.

Обращение получило около 2,5 тысячи голосов из необходимых 6 тысяч.

Запрет до 18 лет и штраф для родителей: что предлагали

Автор инициативы предложила запретить использование электросамокатов лицами, не достигшими 18-летнего возраста, мотивируя это вопросами безопасности.

Также она призвала ввести штраф в размере 10 тысяч гривен для родителей, которые разрешают своим несовершеннолетним детям управлять электросамокатами.

Кроме того, в петиции содержалось предложение обустроить велодорожки по всему Киеву для безопасного и свободного передвижения велосипедистов и совершеннолетних пользователей электросамокатов.

Электросамокаты планируют урегулировать на законодательном уровне

В то же время вопрос использования электросамокатов уже находится на уровне законодательного урегулирования. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект №3023, который должен определить правовой статус персонального легкого электротранспорта, в частности электросамокатов.

Документ предлагает официально признать электросамокаты полноценными участниками дорожного движения и установить для их пользователей четкие правила. Законопроект разработан как ответ на стремительный рост количества электросамокатов в украинских городах и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с их участием. При его подготовке учитывался опыт европейских стран.

В частности, пользователей электросамокатов планируют обязать передвигаться по велосипедным дорожкам и велополосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине, двигаться в одном направлении с транспортным потоком, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости использовать освещение и световозвращающие элементы.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет управления электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пользования мобильным телефоном во время движения, если его держат в руке, а также перевозки пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства.

После принятия закона также планируется установить возрастные ограничения для пользователей персонального легкого электротранспорта, максимально допустимую скорость движения и ответственность за нарушение правил.

В то же время европейские страны уже ужесточают требования к пользователям такого транспорта. В частности, в Польше детям до 13 лет запрещено управлять электросамокатами и другими средствами персонального транспорта на дорогах. Исключение составляет только движение в жилой зоне под присмотром взрослого.

Также лица в возрасте до 16 лет обязаны использовать защитные шлемы при передвижении на велосипеде, электросамокате, электровелосипеде и других средствах персонального транспорта.

Первый штраф выписали уже через несколько часов после вступления новых правил в силу. Его получила мать 14-летнего подростка, который ездил на электросамокате без шлема.

В материале «Судебно-юридической газеты» также поднимался вопрос возможного введения технического контроля для такого транспорта в Украине — в частности, сертификации при продаже или технического осмотра в процессе эксплуатации. В то же время в Министерстве развития громад и территорий отмечают, что в ближайшее время электротранспорт не получит статус полноценных колесных транспортных средств и не будет подлежать обязательной классификации или сертификации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.