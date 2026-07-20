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Штраф 10 тысяч гривен за детей на электросамокатах — введут ли новые правила в Киеве

13:49, 20 июля 2026 115
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Инициатива вызвала оживленное обсуждение, но могут ли такие ограничения стать реальностью.
Штраф 10 тысяч гривен за детей на электросамокатах — введут ли новые правила в Киеве
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Идея запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами и штрафовать их родителей на 10 тысяч гривен не получила достаточной поддержки в Киеве. Несмотря на то, что вопрос безопасности использования персонального электротранспорта все чаще становится предметом общественных дискуссий, соответствующая инициатива не смогла собрать необходимое количество голосов для рассмотрения Киевским городским советом.

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Инициатива не набрала необходимого количества голосов

Петиция на официальном сайте Киевского городского совета с призывом запретить лицам до 18 лет пользоваться электросамокатами и ввести штраф в размере 10 тысяч гривен для родителей, которые разрешают детям управлять ими, не набрала необходимого количества голосов.

Обращение получило около 2,5 тысячи голосов из необходимых 6 тысяч.

Запрет до 18 лет и штраф для родителей: что предлагали

Автор инициативы предложила запретить использование электросамокатов лицами, не достигшими 18-летнего возраста, мотивируя это вопросами безопасности.

Также она призвала ввести штраф в размере 10 тысяч гривен для родителей, которые разрешают своим несовершеннолетним детям управлять электросамокатами.

Кроме того, в петиции содержалось предложение обустроить велодорожки по всему Киеву для безопасного и свободного передвижения велосипедистов и совершеннолетних пользователей электросамокатов.

Электросамокаты планируют урегулировать на законодательном уровне

В то же время вопрос использования электросамокатов уже находится на уровне законодательного урегулирования. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект №3023, который должен определить правовой статус персонального легкого электротранспорта, в частности электросамокатов.

Документ предлагает официально признать электросамокаты полноценными участниками дорожного движения и установить для их пользователей четкие правила. Законопроект разработан как ответ на стремительный рост количества электросамокатов в украинских городах и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с их участием. При его подготовке учитывался опыт европейских стран.

В частности, пользователей электросамокатов планируют обязать передвигаться по велосипедным дорожкам и велополосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине, двигаться в одном направлении с транспортным потоком, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости использовать освещение и световозвращающие элементы.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет управления электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пользования мобильным телефоном во время движения, если его держат в руке, а также перевозки пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства.

После принятия закона также планируется установить возрастные ограничения для пользователей персонального легкого электротранспорта, максимально допустимую скорость движения и ответственность за нарушение правил.

В то же время европейские страны уже ужесточают требования к пользователям такого транспорта. В частности, в Польше детям до 13 лет запрещено управлять электросамокатами и другими средствами персонального транспорта на дорогах. Исключение составляет только движение в жилой зоне под присмотром взрослого.

Также лица в возрасте до 16 лет обязаны использовать защитные шлемы при передвижении на велосипеде, электросамокате, электровелосипеде и других средствах персонального транспорта.

Первый штраф выписали уже через несколько часов после вступления новых правил в силу. Его получила мать 14-летнего подростка, который ездил на электросамокате без шлема.

В материале «Судебно-юридической газеты» также поднимался вопрос возможного введения технического контроля для такого транспорта в Украине — в частности, сертификации при продаже или технического осмотра в процессе эксплуатации. В то же время в Министерстве развития громад и территорий отмечают, что в ближайшее время электротранспорт не получит статус полноценных колесных транспортных средств и не будет подлежать обязательной классификации или сертификации.

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дети Киев штраф / штрафы

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