В Україні заборонять керувати самокатом з телефоном у руках – держава вводить правила

У разі ухвалення парламентом, документ стане першим комплексним правовим регулюванням персонального електротранспорту в Україні.

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В Україні вперше готуються врегулювати правила використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. Як уже розповідала «Судово-юридична газета», профільний комітет рекомендував до ухвалення законопроєкт № 3023.

Йдеться про електросамокати, моноколеса та інші легкі електричні засоби пересування, якими щодня користуються тисячі українців у містах.

Підготовку законодавчого врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту анонсувала премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що рух дозволятиметься велосипедними доріжками та велосмугами, а за їх відсутності — правим краєм проїзної частини або узбіччям. Керування керування у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння заборонять так само як і користування телефоном під час руху. До того ж, кермувальників зобовʼяжуть використовувати світлові і світлоповертальні елементи у темну пору доби.

Хоча документ не запроваджує окремої категорії водійських посвідчень для користувачів електросамокатів та подібного транспорту, але він визначить користувачів такого транспорту повноцінними учасниками дорожнього руху та встановить для них єдині правила.

Окремо законопроєкт закладає механізм відповідальності за порушення правил та визначає розподіл відповідальності між користувачами і сервісами прокату.

У разі ухвалення парламентом, це стане першим комплексним правовим регулюванням персонального електротранспорту в Україні.

За словами Юлії Свириденко, за п’ять місяців 2026 року кількість дорожньо-транспортних пригод за участі такого транспорту зросла на 66,8%. Унаслідок аварій гинуть і отримують травми люди, зокрема діти.

Найбільше ДТП за виною водіїв електросамокатів зареєстровано на Одещині — 11 у 2025 році та 12 за п'ять місяців поточного. Далі йдуть Львівщина (11 і 5 справ відповідно) та Вінниччина (5 і 4). До першої п'ятірки також увійшли Волинська область (5 і 3 справи) та Київська область (7 і 1 справа).

Серед типових випадків — зіткнення з автомобілями, наїзди на пішоходів та втечі з місця пригоди. Так, у Львові користувач орендованого самоката JET пошкодив одразу два припарковані автомобілі — Audi та Mazda — і поїхав з місця ДТП. Суд призначив йому штраф у розмірі 3 400 грн.

У Дніпрі, наприклад, водій електросамоката Magura проїхав на червоний сигнал світлофора та збив хлопчика на пішохідному переході. У суді чоловік пояснював, що взимку у самоката відмовили гальма. Врешті суд оштрафував його аж на 850 грн.

Міжнародний досвід

Зауважимо, що у Польщі дітям віком до 13 років заборонено керувати електросамокатами та іншими засобами особистого транспорту на дорогах. Виняток становить рух у житловій зоні під наглядом дорослої особи.

Також особи віком до 16 років зобов’язані використовувати захисні шоломи під час пересування велосипедом, електросамокатом, електровелосипедом та іншими засобами особистого транспорту.

Перший штраф виписали вже через кілька годин після набуття чинності нових правил. Штраф отримала матір 14-річного підлітка, який їздив електросамокатом без шолома.

«Судово-юридична газета» неодноразово висвітлювала проблеми, пов’язані з відсутністю спеціального правового регулювання цього виду транспорту, що стало поштовхом до петицій, обговорень і врешті-решт нормативного урегулювання питання.

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