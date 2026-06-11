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Для водіїв електросамокатів не планують вводити окремі посвідчення

16:29, 11 червня 2026
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В Україні планують врегулювати використання електросамокатів.
Для водіїв електросамокатів не планують вводити окремі посвідчення
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Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 3023, який вперше врегульовує використання персонального легкого електротранспорту в Україні.

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Варто зазначити, що положеннями документа не передбачено запровадження для користувачів електросамокатів, моноколіс та інших подібних транспортних засобів окремої категорії водійських посвідчень.

Законопроєкт розробили народні депутати за участі Міністерства розвитку громад та територій. Його мета — визначити користувачів такого транспорту повноцінними учасниками дорожнього руху та встановити чіткі правила.

Документ, зокрема, передбачає:

  • рух велосипедними доріжками та велосмугами, а за їх відсутності — правим краєм проїзної частини або узбіччям;
  • заборону керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
  • заборону користування мобільним телефоном під час руху;
  • обов’язкове використання освітлення та світлоповертальних елементів у темну пору доби.

Також законопроєкт закладає основу для відповідальності за порушення правил дорожнього руху та визначає розподіл відповідальності між користувачами і сервісами прокату.

Наступним кроком стане розгляд законопроєкту у сесійній залі парламенту.

Зауважимо, що у Польщі дітям віком до 13 років заборонено керувати електросамокатами та іншими засобами особистого транспорту на дорогах. Виняток становить рух у житловій зоні під наглядом дорослої особи.

Також особи віком до 16 років зобов’язані використовувати захисні шоломи під час пересування велосипедом, електросамокатом, електровелосипедом та іншими засобами особистого транспорту.

Перший штраф виписали вже через кілька годин після набуття чинності нових правил. Штраф отримала матір 14-річного підлітка, який їздив електросамокатом без шолома.

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Верховна Рада України ПДР законопроект уряд електросамокати

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