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SMS для передачі показників лічильників та інтернет-ліміти: за що насправді знімають гроші з вашого рахунку

17:00, 12 червня 2026
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Чи зобов'язаний оператор повертати кошти за послуги, які абонент підключив випадково.
SMS для передачі показників лічильників та інтернет-ліміти: за що насправді знімають гроші з вашого рахунку
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Спори між абонентами та мобільними операторами дедалі частіше стають предметом судового розгляду. Українці оскаржують підвищення тарифів, вимагають повернення коштів за нібито несанкціоновані списання та намагаються стягнути значні суми компенсації за відключення мобільних номерів. Водночас судова практика демонструє сталий підхід: ключове значення мають умови договору, порядок інформування абонента та наявність належних доказів порушень з боку оператора.

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«Судово-юридична газета» продовжує аналізувати цікаві справи, у яких споживачі намагалися оскаржити зміну тарифів, повернути списані кошти або довести завдання багатомільйонних збитків через блокування номера. Ці рішення дозволяють зрозуміти, як суди оцінюють права та обов’язки сторін у сфері електронних комунікацій і де проходить межа між відповідальністю оператора та обачністю самого абонента.

Справа № 674/69/25

Хмельницький апеляційний суд розглянув позов абонента до мобільного оператора про повернення 67 грн, які, на думку позивача, були безпідставно списані за послуги, яких він не замовляв.

Спір стосувався кількох видів нарахувань: 20 грн за послугу «App Club», 3 грн за SMS-повідомлення на короткий номер 4647, 4 грн за дзвінки понад пакетний ліміт та 40 грн за використання мобільного інтернету.

Щодо послуги «App Club» суд встановив, що її активація відбулася після натискання користувачем відповідного рекламного банера в мережі Інтернет. Оператор надав докази підключення послуги та підтвердив, що абонент отримував SMS-повідомлення про активацію і безкоштовний тестовий період.

Оскільки позивач не скористався можливістю відключити послугу після завершення безкоштовного періоду, суд дійшов висновку про наявність його мовчазної згоди на подальше користування сервісом.

Окремо суд проаналізував списання коштів за SMS на номер 4647. Було встановлено, що цей номер використовується НАК «Нафтогаз України» для передачі показників лічильників. При цьому тариф у розмірі 1 грн за повідомлення встановлюється отримувачем послуги, а не оператором мобільного зв’язку. Тому підстав для покладення відповідальності на оператора суд не вбачив.

Стосовно плати за дзвінки та мобільний інтернет суд встановив, що абонент користувався тарифним планом, який передбачав пакет із 50 хвилин розмов та 5 ГБ мобільного інтернету. Після вичерпання включених обсягів подальше користування послугами оплачувалося відповідно до умов тарифу: 1 грн за хвилину дзвінків та 20 грн на день за доступ до мобільного інтернету.

Дослідивши обставини справи та надані сторонами докази, суд дійшов висновку про правомірність усіх спірних нарахувань та відмовив у задоволенні позову.

Ключовим фактором у спорах щодо додаткових послуг є поведінка абонента після отримання інформації. Судова практика підтверджує: якщо абонент отримав SMS про активацію послуги та порядок її відключення, але не вчинив активних дій для деактивації та продовжив користуватися зв'язком, правочин вважається схваленим через конклюдентні дії.

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SMS для передачі показників лічильників та інтернет-ліміти: за що насправді знімають гроші з вашого рахунку

Чи зобов'язаний оператор повертати кошти за послуги, які абонент підключив випадково.

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