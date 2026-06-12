SMS для передачи показателей счетчиков и интернет-лимиты: за что на самом деле списывают деньги с вашего счета

Обязан ли оператор возвращать средства за услуги, которые абонент подключил случайно.

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Споры между абонентами и мобильными операторами всё чаще становятся предметом судебного рассмотрения. Украинцы оспаривают повышение тарифов, требуют возврата средств за якобы несанкционированные списания и пытаются взыскать значительные суммы компенсации за отключение мобильных номеров. В то же время судебная практика демонстрирует устойчивый подход: ключевое значение имеют условия договора, порядок информирования абонента и наличие надлежащих доказательств нарушений со стороны оператора.

«Судебно-юридическая газета» продолжает анализировать интересные дела, в которых потребители пытались оспорить изменение тарифов, вернуть списанные средства или доказать причинение многомиллионных убытков из-за блокировки номера. Эти решения позволяют понять, как суды оценивают права и обязанности сторон в сфере электронных коммуникаций и где проходит граница между ответственностью оператора и неосмотрительностью самого абонента.

Дело № 674/69/25

Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел иск абонента к мобильному оператору о возврате 67 грн, которые, по мнению истца, были безосновательно списаны за услуги, которые он не заказывал.

Спор касался нескольких видов начислений: 20 грн за услугу «App Club», 3 грн за SMS-сообщение на короткий номер 4647, 4 грн за звонки сверх пакетного лимита и 40 грн за использование мобильного интернета.

По услуге «App Club» суд установил, что её активация произошла после нажатия пользователем соответствующего рекламного баннера в сети Интернет. Оператор предоставил доказательства подключения услуги и подтвердил, что абонент получал SMS-уведомления об активации и бесплатном тестовом периоде.

Поскольку истец не воспользовался возможностью отключить услугу после завершения бесплатного периода, суд пришёл к выводу о наличии его молчаливого согласия на дальнейшее использование сервиса.

Отдельно суд проанализировал списание средств за SMS на номер 4647. Было установлено, что этот номер используется НАК «Нафтогаз Украины» для передачи показаний счётчиков. При этом тариф в размере 1 грн за сообщение устанавливается получателем услуги, а не оператором мобильной связи. Поэтому оснований для возложения ответственности на оператора суд не усмотрел.

Что касается платы за звонки и мобильный интернет, суд установил, что абонент пользовался тарифным планом, который предусматривал пакет из 50 минут разговоров и 5 ГБ мобильного интернета. После исчерпания включённых объёмов дальнейшее использование услуг оплачивалось согласно условиям тарифа: 1 грн за минуту звонков и 20 грн в день за доступ к мобильному интернету.

Исследовав обстоятельства дела и представленные сторонами доказательства, суд пришёл к выводу о правомерности всех спорных начислений и отказал в удовлетворении иска.

Ключевым фактором в спорах о дополнительных услугах является поведение абонента после получения информации. Судебная практика подтверждает: если абонент получил SMS об активации услуги и порядке её отключения, но не предпринял активных действий для деактивации и продолжил пользоваться связью, сделка считается одобренной посредством конклюдентных действий.

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