Дети в TikTok стали зарабатывать тысячи, но их права до сих пор не защищены: почему Украине нужны правила для юных инфлюэнсеров

Как Европа защищает юных блогеров и почему Украине пора действовать.

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Сегодня мы становимся свидетелями формирования нового правового феномена — «цифрового детства». Интернет перестал быть нейтральным пространством, став основным средством реализации права на свободу выражения мнений. Однако эта цифровая свобода имеет и другую сторону.

Наряду с безграничными возможностями она порождает беспрецедентные угрозы — от алгоритмической зависимости и манипулятивного контента до трудовой эксплуатации детей и их втягивания в преступную деятельность.

Стремительное развитие цифровой экономики превратило детей в активных участников рынка онлайн-контента. Через YouTube, TikTok, Instagram, киберспорт, стриминговые платформы и другие сервисы несовершеннолетние все чаще получают доходы от монетизации контента, рекламы, партнерских программ и развития собственного бренда. Однако украинское законодательство пока не содержит комплексного регулирования деятельности детей-инфлюенсеров.

Ведь согласно Гражданскому кодексу Украины, малолетние лица (до 14 лет) не могут самостоятельно заключать коммерческие договоры, а несовершеннолетние в возрасте от 16 лет могут осуществлять предпринимательскую деятельность только после приобретения полной гражданской дееспособности. То есть, на практике договоры юных инфлюенсеров с платформами и рекламодателями заключают родители, что создает риски в отношении распоряжения доходами ребенка, защиты его приватности и коммерческой эксплуатации.

Совет Европы, Европейский Союз и государства-лидеры цифрового регулирования, в частности Испания и Франция, формируют новую модель цифровой ответственности. Центральный вопрос современности звучит так: как обеспечить ребенку безопасную цифровую среду, не лишая его права на полноценное участие в цифровой жизни общества?

Ребенок-блогер как артист и наемный работник

Совет министров Испании 21 июля принял изменения в «Статут артиста», которые впервые на законодательном уровне урегулировали статус ребенка-блогера и инфлюенсера.

Ранее детский блогинг часто маскировался под «семейное хобби», что позволяло избегать трудового регулирования. Теперь единственным разрешенным режимом для труда детей до 16 лет в творческой сфере (в частности в соцсетях и рекламе) является трудовой договор.

Для любой деятельности ребенка требуется единое государственное разрешение, действующее на всей территории Испании. Бизнес должен гарантировать, что работа не мешает образованию и социальной жизни ребенка.

Введены жесткие лимиты рабочего времени и полный запрет ночных работ для лиц до 16 лет, а также ограничения для 16–17-летних.

Даже в цифровых проектах, если сцена предполагает интимный характер, обязательным является присутствие координатора, усиленно защищающего права несовершеннолетних.

В то же время Франция стала одним из пионеров в этой сфере: еще в 2020 году она также приняла специальный закон о детях-инфлюенсерах, который регулирует их коммерческую деятельность, ограничивает рабочее время и гарантирует сохранность заработанных средств.

Более того, в июле 2026 года французский парламент сделал следующий шаг, поддержав закон о запрете использования социальных сетей детьми до 15 лет без специальных механизмов контроля. Эти изменения демонстрируют общеевропейскую тенденцию к усилению защиты детей в цифровой среде и могут стать ориентиром для дальнейшего совершенствования украинского законодательства.

Эпоха ИИ: право на голос и образ

Испания также стала первой страной, интегрировавшей защиту от генеративного Искусственного Интеллекта в трудовые контракты артистов, включая детей.

Использование голоса или образа ребенка для обучения ИИ-моделей или создания цифровых клонов не входит в обычный контракт. На это требуется отдельное письменное согласие и отдельное экономическое вознаграждение.

Платформам запрещено полностью заменять живой труд ребенка его ИИ-копией, если это ведет к утрате сути художественной деятельности.

Стандарты Совета Европы и ЕС: безопасность детей как приоритет

8 апреля 2026 года Комитет министров Совета Европы принял Рекомендацию CM/Rec(2026)4, к подготовке которой присоединилась и Украина. Документ закрепляет новый подход к защите детей в цифровой среде: главная ответственность за их безопасность возлагается не только на родителей, но и на сами цифровые платформы.

Крупные технологические компании, в частности Meta, TikTok и Google, должны предотвращать распространение контента, способного нанести вред детям. Алгоритмические рекомендации больше не рассматриваются как нейтральный инструмент.

Европейская комиссия рекомендует ограничивать использование социальных сетей детьми младшего возраста, а именно до 13 лет, и обеспечивать эффективный родительский контроль.

Онлайн-платформы, в свою очередь, должны объяснять принципы работы рекомендательных систем, особенно когда речь идет о контенте, активно распространяемом среди детей и других уязвимых групп.

Такой подход демонстрирует смену европейской регуляторной политики: акцент переносится с реагирования на нарушения к их предупреждению путем проектирования безопасной цифровой среды («safety by design»).

Украина: между вызовами и прогрессом

Несмотря на полномасштабную войну, Украина активно адаптирует европейские стандарты цифровой безопасности детей и одновременно формирует собственные практики защиты в условиях постоянных кибератак и информационных операций.

Конвенция ООН о правах ребенка гарантирует не только право на жизнь, выживание и всестороннее развитие, но и право каждого ребенка на доступ к информации, способствующей его физическому, психическому, духовному и социальному благополучию. В то же время этот документ возлагает на государства обязанность защищать детей от информации, способной нанести вред их развитию.

В Украине эти международные стандарты нашли отражение в Законе Украины «О медиа», который ввел комплекс требований к распространению медиаконтента, направленных прежде всего на защиту детей от вредной информации и создание безопасной информационной среды.

Зокрема, ограничивается распространение материалов, содержащих сцены жестокости, пропагандирующих наркотики, табак, алкоголь или азартные игры.

Уровень базовых цифровых навыков украинцев вырос до 58%. Образовательные инициативы, в частности кампания «Гигиена», учат детей и подростков распознавать фишинг, онлайн-мошенничество и другие цифровые угрозы.

Хотя законодательство пока не определяет отдельного правового статуса блогера, авторы контента могут добровольно регистрироваться как онлайн-медиа, получая соответствующий правовой статус и профессиональные гарантии.

Украинский опыт демонстрирует, что эффективная защита детей в цифровой среде требует не только законодательных ограничений, но и развития цифровой грамотности, ответственности платформ и формирования культуры безопасного поведения в интернете.

Главные вызовы цифровой безопасности детей

Несмотря на развитие законодательства, цифровая среда остается источником новых рисков для детей и подростков.

По результатам исследований, около четверти украинских детей сталкивались с призывами к выполнению опасных заданий или участию в рискованных флешмобах, которые могут представлять угрозу их здоровью или жизни. Онлайн-преследования, шантаж интимными материалами и другие формы цифрового насилия все чаще становятся предметом уголовных производств, однако эффективное расследование осложняется анонимностью правонарушителей и транснациональным характером цифровых платформ.

Ну и конечно, неурегулированное детское блогерство. Законодательство Украины пока не устанавливает специальных правил для деятельности детей-блогеров.

Отсутствуют четкие требования касательно участия родителей в создании контента, использования доходов ребенка, ограничения коммерческой рекламы и защиты приватности несовершеннолетних. Это создает риски эксплуатации детей в цифровой среде, чрезмерной коммерциализации их деятельности и нарушения права на личную жизнь. Реформа «Статута артиста» в Испании является образцовой попыткой сбалансировать технологический прогресс с базовыми трудовыми правами.

В Украине же рост популярности детского блогерства опережает законодательное регулирование. И в результате ребенок фактически остается незащищенным: наряду с кибербуллингом, деструктивными челенджами и цифровой неграмотностью появляются новые категории рисков, связанные с коммерциализацией детского присутствия в социальных сетях.

Что необходимо сделать

Украина уже начала совершенствование правового регулирования. В частности, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 15395 и № 15396, направленные на усиление защиты детей в цифровом пространстве и выявление опасных онлайн-трендов.

Тем не менее, все еще необходимо адаптировать правовые механизмы к реалиям цифровой среды, в частности пересмотреть подходы к определению места совершения киберпреступлений, усовершенствовать международное сотрудничество и обеспечить эффективные механизмы привлечения к ответственности глобальных цифровых платформ в случаях нарушения прав детей.

Мы не можем запретить интернет, но должны сделать его безопасным. Ребенок-блогер — это не игрушка, а субъект права с четкими трудовыми гарантиями и защитой от эксплуатации. Опыт Испании и Франции доказывает: ребенок, создающий коммерческий контент, должен рассматриваться не только как пользователь социальных сетей, но и как субъект права, чьи трудовые, имущественные и личные неимущественные права требуют специальной защиты.

Законодательство должно обеспечить не только правовое оформление деятельности детей-блогеров, но и установить гарантии длительности их творческой деятельности, защиты приватности, прозрачного управления полученными доходами и предотвращения любых форм цифровой эксплуатации. Именно такой подход позволит совместить свободу творчества, развитие цифровой экономики и безусловное соблюдение принципа наилучших интересов ребенка.

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