Деньги заблокировали на карточке за долги: права должника, лимиты на расходы и порядок снятия ареста

Банк отказывается снимать арест с карты: к кому действительно нужно обращаться и какой суммой вправе пользоваться должники.

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ʼБлокировка банковского счета для большинства людей становится полной неожиданностью. Вчера картой еще можно было рассчитаться в магазине или оплатить коммунальные услуги, а сегодня банк сообщает, что доступ к средствам ограничен. Самая частая причина – открытое исполнительное производство.

При этом далеко не всегда человек понимает, что именно явилось основанием для ареста. Кто-то вспоминает о старом кредите, кто-то – о неуплаченном штрафе, а некоторые вообще впервые узнают о существовании долга уже после блокировки счета.

После вступивших в силу в прошлом году изменений в законодательстве пользоваться арестованными счетами стало значительно сложнее. Поэтому важно знать, кто накладывает арест, может ли банк самостоятельно его отменить и какие права имеет человек в такой ситуации.

Почему могут заблокировать банковский счет

Сам по себе банк счета не блокирует. Он только выполняет постановление государственного или частного исполнителя, открывшего исполнительное производство. Основанием для этого могут быть решения суда, судебный приказ, исполнительная надпись нотариуса или другой документ, который в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве» подлежит принудительному исполнению.

Чаще всего счета арестовываются из-за: задолженности по кредиту, неуплаченных алиментов, административных штрафов, долгов за коммунальные услуги, других решений суда, вступивших в законную силу. После открытия исполнительного производства исполнитель имеет право вынести постановление об аресте средств должника и направить его в банки. После получения такого документа банк ограничивает доступ к счетам.

Почему банк не может просто снять арест

Когда человек звонит в банк, он часто ожидает, что вопрос можно решить через несколько минут. На самом деле работники банка не решают, законно ли наложен арест и нужно ли его отменить. Их обязанность – выполнить постановление исполнителя. Поэтому, даже если клиент убежден, что произошла ошибка или долг давно уплачен, банк не имеет права самостоятельно восстановить доступ к счету. Для этого требуется новое постановление исполнителя или решение суда.

Именно поэтому первое, что следует сделать после блокировки счета – выяснить, какой исполнитель ведет производство, и получить информацию о причине ареста.

Почему сейчас не действует правило о 100 тысячах гривен

После начала полномасштабного вторжения действовали временные правила, позволявшие людям пользоваться арестованными счетами гораздо свободнее. Так, со 2 марта 2022 применялось распоряжение Кабинета Министров Украины №198-р. Оно позволяло физическим лицам проводить расходные операции по арестованным счетам, если сумма долга не превышала 100 тысяч гривен.

Поэтому арест счетов фактически не всегда исключал возможность пользования собственными средствами. Однако эта норма больше не действует. Законом Украины №3048-IX от 11 апреля 2025 года она была отменена. С тех пор банк уже не может разрешить пользоваться арестованным счетом только потому, что долг меньше 100 тысяч гривен.

Другими словами, сегодня после наложения ареста вопрос придется решать напрямую с государственным или частным исполнителем. Именно он принимает решение об определении счета для расходных операций или о снятии ареста, если для этого есть законные основания.

Как действовать, если счет уже заблокирован

Главная задача – как можно скорее выяснить, кто именно наложил арест, через какое исполнительное производство это произошло и есть ли возможность обжаловать такие действия или хотя бы получить доступ к части средств. Прежде всего следует обратиться в банк и попросить сообщить номер исполнительного производства, дату постановления и фамилию исполнителя. Обычно эта информация есть у банка, ведь именно на основании постановления он блокирует счет.

После этого нужно найти исполнителя. Проще всего это сделать через приложение «Дія». В разделе «Услуги» есть вкладка «Исполнительные производства», где отображаются открытые в отношении лица производства, информация об исполнителе и основные документы. Если доступ к «Дія» отсутствует, информацию можно получить непосредственно у исполнителя или через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Можно ли пользоваться хотя бы частью средств

Со вступлением в силу Закона Украины №3048-IX от 11 апреля 2025 года эта возможность была отменена. Теперь автоматически пользоваться средствами на арестованном счете уже нельзя.

Вместе с тем, закон все же оставил механизм, позволяющий человеку не остаться полностью без денег. Согласно пункту 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», физическое лицо имеет право обратиться к наложившему арест государственному или частному исполнителю с заявлением об определении одного текущего счета для совершения расходных операций. Именно на этот счет исполнитель может разрешить использовать средства в пределах суммы, определенной законом.

Самостоятельно банк такого решения принять не может – нужно отдельное постановление исполнителя.

В документе четко указано, что физические лица – должники, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму в размере, что в течение одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на 1 января текущего календаря. Обращение взыскания в пределах указанной суммы на таком счете не производится.

В случае наложения ареста на средства, размещенные на нескольких текущих счетах физического лица – должника в одном банке или на текущих счетах в разных банках, для осуществления расходных операций должен быть определен только один текущий счет физического лица – должника в одном банке.

В случае наличия нескольких исполнительных производств в отношении одного физического лица — должника для всех исполнительных производств определяется один текущий счет для осуществления расходных операций.

Количество исполнительных производств не влияет на размер суммы, не подлежащей обращению взыскания и на которую физическое лицо — должник может совершать расходные операции.

Если заблокировали зарплату или социальные выплаты

Есть случаи, когда под арест попадают средства, имеющие специальный правовой статус. Речь идет, в частности, о: пенсии, государственной социальной помощи, помощи при рождении ребенка, отдельных выплатах внутренне перемещенным лицам; другие социальные выплаты, определенные законом.

Если именно такие средства были заблокированы, следует обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста и добавить документы, подтверждающие источник поступления средств. Обычно это справка банка, выписка по счету, справка Пенсионного фонда или органа социальной защиты.

На практике после получения подтверждающих документов исполнители нередко отменяют арест по поводу таких средств.

Согласно ч.4 ст. 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» основанием для снятия ареста является документальное подтверждение того, что счет имеет специальный режим использования или обращение взыскания на находящиеся на нем средства запрещено законом.

Кроме того, статья 73 Закона Украины «Об исполнительном производстве» определяет виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание или в отношении которых действуют специальные правила взыскания. К ним относятся отдельные виды государственной социальной помощи, компенсации и другие социальные выплаты.

Когда арест могут снять полностью

Полная отмена ареста возможна не только после погашения долга. Основания для этого определены статьей 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Основанием могут быть: полное исполнение решения суда, окончание или закрытие исполнительного производства, отмена судебного решения или судебного приказа, ошибочное открытие исполнительного производства, наложение ареста на средства, которые в соответствии с законом не подлежат взысканию.

Если исполнитель безосновательно отказывается снимать арест или вообще не реагирует на обращение, его можно обжаловать. Сначала – к руководителю соответствующего органа исполнительной службы или Министерства юстиции, а при необходимости – в судебном порядке.

Блокировка банковского счета еще не означает, что человек окончательно потерял доступ к своим средствам. Самое важное – не тратить время на безрезультатные обращения в банк, а как можно скорее выяснить, кто именно наложил арест, на каком основании открыто исполнительное производство и есть ли основания для его обжалования или частичного снятия ограничений.

Если долг действительно существует, закон позволяет определить один счет для расходных операций и постепенно урегулировать вопросы с исполнителем. Если под арест попали пенсия, социальные выплаты или счет заблокировали ошибочно, свои права можно и нужно защищать.

Практика показывает, что чем быстрее человек начинает действовать, тем больше шансов вернуть доступ к средствам без продолжительных судебных споров. Именно поэтому после получения уведомления об аресте счета не стоит откладывать решение проблемы – во многих случаях своевременное обращение к исполнителю или обжалование его действий позволяет возобновить доступ к деньгам гораздо быстрее, чем ожидает большинство должников.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, могут ли забрать квартиру или арестовать счета в военное время.

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