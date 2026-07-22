За песни на русском языке в кафе и ресторанах смогут наказывать штрафом до 170 тысяч гривен без предупреждения

В Раде зарегистрировали новый законопроект – в заведениях обслуживания хотят запретить музыку на языке государства-агрессора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15430, который предусматривает ограничение использования языка государства-агрессора при исполнении и воспроизведении музыкальных произведений в сфере обслуживания потребителей. В частности, речь идет об исполнении композиций на русском языке.

Документом предлагается внести изменения в Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и установить четкие правила относительно музыкального сопровождения в заведениях торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Статьей 15 Закона Украины «О культуре» запрещены публичное исполнение, публичный показ, публичная демонстрация и публичное оповещение музыкальных произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, связанных с государством-агрессором.

Вместе с тем действующее законодательство не содержит специального механизма государственного контроля и ответственности субъектов хозяйствования за использование музыкального сопровождения на языке государства-агрессора во время обслуживания потребителей.

На практике к нарушителям применяется статья 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающая штраф от 17 до 170 гривен.

Это взыскание достаточно смешное и носит символический характер, поскольку не выполняет ни предупредительной, ни карательной функции. Наличие запрета без действенного механизма его обеспечения приводит к неодинаковой практике реагирования и систематическому повторению нарушений, указывают в Верховной Раде.

«Музыкальное пространство используется государством-агрессором как один из каналов культурного и информационного влияния, и в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации исполнение и воспроизведение вражеского музыкального продукта в публичном пространстве не может рассматриваться исключительно как вопрос эстетического выбора.

Использование российского музыкального продукта имеет также непосредственное экономическое измерение. Публичное исполнение и воспроизведение музыкальных произведений генерирует роялти, которые через правообладателей, лейблы и дистрибьюторов поступают российским исполнителям и облагаются налогами в России, то есть работают на бюджет государства-агрессора, который финансирует войну против Украины. Каждое публичное воспроизведение российской музыки в украинском заведении — это вклад в военную машину государства-агрессора», — отмечают депутаты.

Что хотят изменить

Законопроектом предусмотрено дополнить статью 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» частью девятой.

Согласно предложенным изменениям, при обслуживании потребителей исполнение и воспроизведение:

песен и других музыкальных произведений с текстом;

фонограмм;

видеограмм;

музыкальных клипов,

должно осуществляться на государственном языке или любом другом языке, кроме языка государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором.

При этом исключение относительно возможности обслуживания клиента на другом языке по его просьбе не будет распространяться на музыкальное сопровождение заведения.

Какие штрафы могут ввести

Изменения в статью 57 Закона вводят специальный порядок наложения штрафов за нарушение правил использования музыки во время обслуживания потребителей.

Протокол составляется Уполномоченным по защите государственного языка, его представителем без предварительного объявления предупреждения и требования об устранении нарушения.

За первое нарушение устанавливается штраф в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 до 17 000 гривен).

За повторное в течение года нарушение — от одной до пяти тысяч (от 17 000 до 85 000 гривен).

За третье и каждое последующее в течение года нарушение — от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 000 до 170 000 гривен).

Также законопроектом предлагается увеличить штрафы за повторное нарушение других требований статьи 30 Закона о государственном языке, которые не пересматривались со времени принятия Закона, — с нынешних 5 100–6 800 гривен до 8 500–17 000 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.