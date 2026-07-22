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Сырский заявил, что покидает должность Главнокомандующего ВСУ: Передаю преемнику армию, которая не только держит оборону, но и наступает

08:20, 22 июля 2026 120
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Александр Сырский подтвердил, что покидает должность Главнокомандующего ВСУ, подвел итоги своего командования и заявил о передаче преемнику армии, которая «не только держит оборону, но и наступает».
Сырский заявил, что покидает должность Главнокомандующего ВСУ: Передаю преемнику армию, которая не только держит оборону, но и наступает
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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский объявил о завершении своей работы на посту и обратился к украинским военнослужащим и гражданам с итоговым заявлением.

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Он отметил, что для него было честью возглавлять украинскую армию в самый тяжёлый период полномасштабной войны, напомнив о ключевых этапах своей службы — от обороны Киева и Харькова в 2022 году до назначения на должность Главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года.

По словам Сырского, одним из самых сложных решений стал вывод украинских подразделений из Авдеевки ради сохранения жизней военнослужащих. Он также подчеркнул, что под его руководством Силы обороны остановили наступление российских войск в Харьковской области, не допустили продвижения противника в Сумской области и провели Курскую операцию, перенеся боевые действия на территорию России. По его словам, её целью был не захват чужой территории, а срыв планов противника по наступлению, отвлечение его сил и пополнение обменного фонда.

Отдельно Сырский отметил трансформацию украинской армии. Среди ключевых изменений он назвал создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск, развитие системы противовоздушной обороны с использованием дронов-перехватчиков, переход ВСУ на корпусную структуру и назначение боевых офицеров на руководящие должности.

По словам генерала, украинские военные также провели ряд успешных наступательных операций, часть из которых остаётся засекреченной. Он сообщил, что в этом году под его командованием было освобождено около 700 квадратных километров украинской территории.

Передавая командование преемнику, Сырский заявил, что оставляет армию, которая «не только удерживает оборону, но и находится в наступлении».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым Главнокомандующим Вооружённых сил Украины станет Михаил Драпатый.

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ВСУ Александр Сырский

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