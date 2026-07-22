Повреждение пломб на счетчике само по себе не является основанием для доначисления неучтенной электроэнергии — апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд подтвердил, что для доначисления стоимости неучтенной электроэнергии недостаточно только факта повреждения пломб — оператор системы должен доказать наличие доступа к токоведущим частям схемы (узла) учета.

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Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело № 555/1452/25 по апелляционной жалобе ЧАО «Ровнооблэнерго» относительно взыскания с потребителя стоимости неучтенной электрической энергии и оставил без изменений решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска.

Суть дела

Представитель Частного акционерного общества «Ровнооблэнерго», истца по делу, не доказал факт вмешательства потребителя в токоведущие части схемы (узла) учета, как это предусмотрено абзацем вторым пункта 8.4.5 главы 8.4 раздела VIII Правил розничного рынка электрической энергии (далее по тексту — ПРРЭЭ), дополненным Постановлением НКРЭКУ, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, № 203 от 31.01.2023 года.

Представитель ЧАО «Ровнооблэнерго» обжаловал в Ровенский апелляционный суд решение суда первой инстанции, которым было отказано в удовлетворении иска к жителю Ровенского района о взыскании с него стоимости неучтенной электрической энергии.

Местный суд, отклоняя исковые требования истца, исходил из того, что счетчик находился в опломбированном пластиковом прозрачном корпусе, а доказательства повреждения пломбы на нем отсутствуют.

Апеллянт, не соглашаясь с такой позицией суда, просил отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об удовлетворении иска, учитывая, что для взыскания денежных средств с ответчика достаточно самого факта повреждения пломб на приборе учета.

Коллегия судей пришла к выводу об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы представителя истца, учитывая следующие обстоятельства дела.

Из материалов дела известно, что представители ЧАО «Ровнооблэнерго» в доме ответчика выявили нарушение ПРРЭЭ: повреждение пломб с оттисками клейм, установленных на клеммной крышке и оптопорте счетчика.

Был составлен Акт о нарушении Правил, который ответчик подписать отказался.

Комиссией по рассмотрению актов о нарушениях потребителями ПРРЭЭ был рассмотрен Акт о нарушении и составлен Протокол, по результатам которого потребителю были начислены убытки, причиненные электросчетчику, и стоимость неучтенной электроэнергии на сумму более 56 тысяч гривен.

Мотивы и решение апелляционного суда

Апелляционный суд, соглашаясь с решением суда предыдущей инстанции и оставляя его без изменений, принял во внимание нормы законодательства, регулирующие вопросы поставки электрической энергии энергоснабжающими организациями потребителям с соблюдением правил розничного рынка.

Согласно части третьей статьи 58 Закона Украины «О рынке электрической энергии» (далее по тексту — Закон) потребитель обязан, в частности, оплачивать электрическую энергию и предоставленные ему услуги в соответствии с заключенными договорами; соблюдать правила технической эксплуатации, правила безопасности при эксплуатации собственных электроустановок, нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование рынка электрической энергии, а также условия заключенных договоров.

Частью первой статьи 77 Закона предусмотрено, что участники рынка и поставщики услуг коммерческого учета, нарушившие нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование рынка электрической энергии, несут ответственность согласно закону.

Пунктами 5.5.1, 5.5.2 главы 5.5 раздела V Кодекса коммерческого учета электрической энергии предусмотрено, что владельцы (пользователи) электроустановок, объектов или отдельных элементов объекта, территории (помещения), где установлены средства коммерческого учета, пломбы и индикаторы воздействия (в частности электрического/магнитного поля) на средства коммерческого учета, а также другое оборудование узлов учета, отвечают за их сохранность и целостность (в частности соблюдение обусловленных проектом параметров внешней среды, защиту от повреждений и внешнего вмешательства) в соответствии с актом пломбирования (документом, подтверждающим факт пломбирования и передачи на хранение средств коммерческого учета, установленных пломб и индикаторов).

Ответственность за сохранность и целостность средств коммерческого учета, пломб и индикаторов на средствах коммерческого учета, установленных в квартире (доме) или на объекте индивидуального бытового потребителя в пределах территории домохозяйства, возлагается на этого бытового потребителя.

Согласно п. 8.2.4 главы 8.2 раздела VIII ПРРЭЭ в случае выявления представителями оператора системы повреждений либо срыва пломб и/или индикаторов, установленных в местах, указанных в акте о пломбировании, либо повреждений оттисков клейм на этих пломбах, повреждения расчетных средств измерительной техники, явных признаков вмешательства в параметры расчетных средств измерительной техники с целью изменения их показаний, самовольных подключений к электрическим сетям расчет объема электрической энергии, подлежащей оплате, осуществляется в соответствии с порядком, определенным главой 8.4 настоящего раздела.

Подпункт 2 пункта 8.4.2 главы 8.4 раздела VIII ПРРЭЭ предусматривает, что определение объема и стоимости неучтенной электрической энергии осуществляется оператором системы на основании Акта о нарушении, составленного в порядке, установленном настоящими Правилами, в случае выявления повреждения либо отсутствия пломб с оттисками клейм оператора системы или других заинтересованных сторон, установленных на средствах измерительной техники (узлах учета) (кроме пломб, установленных на креплениях кожуха счетчика электрической энергии), и/или устройств (шкафа учета, защитной панели и т. п.), на которых установлены такие пломбы и которые закрывают доступ к токоведущим частям схемы (узла) учета (при условии наличия акта о пломбировании, составленного в порядке, установленном Кодексом коммерческого учета, либо другого документа, подтверждающего передачу на хранение средств измерительной техники и установленных пломб).

Вместе с тем пункт 8.4.5 главы 8.4 раздела VIII ПРРЭЭ дополнен новым абзацем вторым согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, № 203 от 31.01.2023.

Согласно абз. 2 пункта 8.4.5 главы 8.4 раздела VIII ПРРЭЭ в случае выявления у потребителя нарушений, указанных в подпункте 2 пункта 8.4.2 настоящей главы, положения настоящей главы применяются при условии наличия доступа к токоведущим частям схемы (узла) учета, о чем указывается в акте о нарушении, а также в части повреждения/отсутствия пломбы, если с момента установки пломбы до момента выявления факта ее повреждения/отсутствия прошло не более шести лет.

Акт о нарушении не содержит сведений о наличии доступа к токоведущим частям схемы (узла) учета, хотя в соответствии с абзацем вторым пункта 8.4.5 главы 8.4 ПРРЭЭ именно такое обстоятельство должно быть отражено в акте как условие применения положений настоящей главы. При отсутствии указанных сведений в акте отсутствуют основания для применения порядка определения объема и стоимости неучтенной электрической энергии, предусмотренного главой 8.4 ПРРЭЭ.

Ссылка апеллянта на то, что само по себе повреждение пломб является достаточным основанием для применения главы 8.4 ПРРЭЭ, не учитывает изменений, внесенных постановлением НКРЭКУ № 203 от 31.01.2023.

При таких обстоятельствах коллегия судей также учла, что прибор учета находился в пластиковом прозрачном корпусе, который был опломбирован, а материалы дела не содержат доказательств повреждения пломбы на этом корпусе, что ставит под сомнение наличие доступа к токоведущим частям схемы (узла) учета.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы не опровергают вывод об отсутствии предусмотренных ПРРЭЭ оснований для определения объема и стоимости неучтенной электрической энергии, а потому не дают оснований для удовлетворения иска.

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