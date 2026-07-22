Где в Европе больше всего карманников — рейтинг для туристов

Особо опасным местом в исследовании назвали фонтан Треви.

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Италия стала лидером среди европейских стран по количеству упоминаний о карманных кражах в отзывах туристов. Чаще всего путешественники сообщали о таких случаях возле популярных достопримечательностей в Риме, Милане и Флоренции.

Исследователи изучили отзывы о пяти самых популярных туристических локациях в разных странах Европы и подсчитали, как часто в них упоминались карманные кражи.

Первое место заняла Италия. В анализ вошли отзывы о Колизее, фонтане Треви и Пантеоне в Риме, Миланском соборе, а также галерее Уффици во Флоренции.

Наибольшее количество упоминаний о возможных кражах зафиксировали в отзывах о фонтане Треви. Из-за большого скопления туристов посетителям рекомендуют внимательно следить за сумками, кошельками и мобильными телефонами.

Второе место в рейтинге заняла Франция, третье — Испания. Среди локаций, где туристы чаще всего упоминали карманных воров, исследователи выделили район Эйфелевой башни в Париже и бульвар Ла-Рамбла в Барселоне.

При этом авторы исследования подчеркивают, что рейтинг основан исключительно на количестве упоминаний о карманных кражах в туристических отзывах, а не на официальной статистике преступности. Это не означает, что от поездок в эти страны стоит отказываться, однако в местах большого скопления людей туристам рекомендуют быть внимательными и тщательно следить за своими личными вещами.