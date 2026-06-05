Не только билеты и отель — украинцев предупредили о важных нюансах перед поездкой

Перед поездкой туристам рекомендуют внимательно проверять условия договора, документы туроператора и наличие страховки, чтобы избежать проблем во время путешествия.

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Планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и тщательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. Об этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.

В ведомстве отметили, что отношения в сфере туристического обслуживания регулируются Законом Украины «О туризме», Законом Украины «О защите прав потребителей» и условиями договора на туристическое обслуживание.

При заключении договора туристам рекомендуют проверить, имеет ли туроператор действующую лицензию и финансовое обеспечение. Актуальная информация о таких субъектах содержится в Лицензионном реестре субъектов туроператорской деятельности.

Также в договоре должны быть указаны даты отъезда и возвращения, информация о трансфере, если такая услуга предусмотрена, категория отеля, сроки отказа от тура и условия возврата средств.

Кроме того, каждый турист должен иметь индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и страхование от несчастного случая. Также необходимо сохранять квитанцию об оплате тура или фискальный чек.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что если туроператор не предоставил услуги, предусмотренные договором, и отказывается урегулировать ситуацию, потребитель может обратиться в территориальный орган службы в своем регионе.

Для рассмотрения обращения рекомендуется предоставить фото- и видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание, а также расчетные документы, подтверждающие понесенные расходы.

В обращении необходимо четко описать суть нарушения, указать наименование субъекта хозяйствования и свои требования.

В ведомстве подчеркнули, что внимательное ознакомление с условиями договора и сохранение всех документов является лучшим способом защитить свои права и избежать неприятностей во время путешествия.

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