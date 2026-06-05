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Не лише квитки й готель – українців попередили про важливі нюанси перед поїздкою

07:00, 5 червня 2026
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Перед поїздкою туристам радять уважно перевіряти умови договору, документи туроператора та наявність страхування, щоб уникнути проблем під час подорожі.
Не лише квитки й готель – українців попередили про важливі нюанси перед поїздкою
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Плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.

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У відомстві зазначили, що відносини у сфері туристичного обслуговування регулюються Законом України «Про туризм», Законом України «Про захист прав споживачів» та умовами договору на туристичне обслуговування.

Під час укладання договору туристам рекомендують перевірити, чи має туроператор чинну ліцензію та фінансове забезпечення. Актуальна інформація про таких суб’єктів міститься у Ліцензійному реєстрі суб’єктів туроператорської діяльності.

Також у договорі мають бути зазначені дати від’їзду та повернення, інформація про трансфер, якщо така послуга передбачена, категорія готелю, строки відмови від туру та умови повернення коштів.

Крім того, кожен турист повинен мати індивідуальний страховий поліс на медичне обслуговування та страхування від нещасного випадку. Також необхідно зберігати квитанцію про оплату туру або фіскальний чек.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що якщо туроператор не надав послуги, передбачені договором, і відмовляється врегулювати ситуацію, споживач може звернутися до територіального органу служби у своєму регіоні.

Для розгляду звернення рекомендується надати фото- та відеоматеріали, копію договору на туристичне обслуговування, а також розрахункові документи, що підтверджують понесені витрати.

У зверненні необхідно чітко описати суть порушення, вказати найменування суб’єкта господарювання та свої вимоги.

У відомстві підкреслили, що уважне ознайомлення з умовами договору та збереження всіх документів є найкращим способом захистити свої права та уникнути неприємностей під час подорожі.

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Держпродспоживслужба туризм

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