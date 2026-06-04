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Медзаклади на територіях активних бойових дій щомісяця отримуватимуть додаткові кошти на оплату праці

15:20, 4 червня 2026
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У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці, оскільки Уряд продовжив дію відповідної програми підтримки до кінця року.
Медзаклади на територіях активних бойових дій щомісяця отримуватимуть додаткові кошти на оплату праці
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Медичні заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, і надалі отримуватимуть додаткове державне фінансування. Уряд продовжив дію відповідної програми до кінця 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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За її словами, у другому півріччі 2026 року такі медичні заклади щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці. Раніше дія програми мала завершитися 30 червня 2026 року.

Наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних установ та медиків, які працюють у прифронтових громадах і на територіях бойових дій. Зокрема, заклади первинної медичної допомоги отримують на 20% більше фінансування за кожну декларацію, укладену з пацієнтом. Також посилено фінансування служби екстреної медичної допомоги.

Уряд наголошує, що робота медичних працівників поблизу зони бойових дій залишається критично важливою для забезпечення населення доступом до медичних послуг. Тому одним із пріоритетів держави є створення належних умов для роботи лікарів та стабільного функціонування медичних закладів у складних безпекових умовах.

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Кабінет Міністрів України Україна фінанси війна лікарня

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