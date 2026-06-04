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Польща вводить обмеження на польоти біля кордону з Україною та Білоруссю

15:19, 4 червня 2026
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Нові правила діятимуть з 10 червня до 9 вересня 2026 року та охоплять частину повітряного простору на сході Польщі.
Польща вводить обмеження на польоти біля кордону з Україною та Білоруссю
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У східній частині Польщі з 10 червня до 9 вересня 2026 року діятимуть нові обмеження на використання повітряного простору. Рішення ухвалили на запит Оперативного командування видів Збройних сил Польщі з міркувань державної безпеки. Про це повідомила Польська агенція аеронавігаційного обслуговування (PAŻP).

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Раніше Польща вже обмежувала польоти у східній частині країни. Правила діяли з 10 березня 2026 року і тривали до 9 червня 2026 року. Це технічне рішення для малої авіації.

На сході Польщі створюють нову обмежену зону для польотів

З 10 червня 2026 року о 00:00 UTC до 9 вересня 2026 року 23:59 UTC у східних регіонах Польщі запровадять обмежену повітряну зону EP R131. Вона замінить чинну зону EP R130 і фактично стане її продовженням.

Обмеження поширюватимуться на повітряний простір від земної поверхні до рівня FL95, що відповідає висоті приблизно до 3 кілометрів. Таким чином, нові правила не стосуватимуться більшості пасажирських літаків, які виконують рейси на значно більших висотах.

Зона буде активною цілодобово та залежно від місця простягатиметься приблизно на 20–50 кілометрів углиб польської території.

Вночі — повна заборона польотів

Від заходу до сходу сонця у зоні EP R131 діятиме повна заборона польотів.

Виняток становитимуть:

  • військові повітряні судна;
  • погоджені з військовими органами зльоти та посадки в аеропорту Депултиче-Крулевські (EPCD).

У цей період повітряний простір зони матиме статус некласифікованого.

Які польоти дозволять удень

У денний час також діятимуть обмеження, однак окремі категорії польотів будуть дозволені.

Зокрема, польоти зможуть виконувати:

  • пілотовані повітряні судна, які подали план польоту, обладнані справним транспондером та підтримують постійний радіозв’язок із диспетчерськими службами;
  • повітряні судна, що виконують спеціальні завдання за сигналами GARDA та ALPHA SCRAMBLE;
  • рейси зі статусами HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC і FFR;
  • цивільні безпілотники за умови, що вони не порушуватимуть зони ідентифікації протиповітряної оборони Білорусі та України (ADIZ).

Після погодження з черговою оперативною службою Центру повітряних операцій польських ВПС можуть бути дозволені й інші польоти.

Для чого запроваджують обмеження

У PAŻP наголосили, що рішення ухвалене відповідно до польського законодавства через необхідність забезпечення безпеки держави.

Окремо зазначається, що польоти без виконання вимог щодо обов’язкового радіозв’язку, використання транспондера та подання плану польоту будуть можливі лише у спеціально визначених зонах TRA.

Для отримання дозволу оператори повинні подати заявку до PAŻP. Після цього її передадуть військовим структурам, які оцінюватимуть можливість створення такої зони в конкретному районі.

Через активну військову діяльність у прикордонних регіонах агентство рекомендує зацікавленим організаціям подавати спільні заявки на використання повітряного простору.

Які умови висунули для операторів

Для створення спеціальної зони польотів заявник повинен забезпечити постійну присутність наземного координатора польотів, який:

  • буде доступний за визначеним номером телефону протягом усього часу роботи зони;
  • матиме можливість оперативно зв’язатися з усіма пілотами в межах зони;
  • у разі екстреної потреби негайно повідомить екіпажі про необхідність припинення польотів та посадки.

Після отримання повідомлення про деактивацію зони всі повітряні судна повинні приземлитися не пізніше ніж через 25 хвилин.

У PAŻP підкреслили, що невиконання хоча б однієї з цих вимог автоматично унеможливить отримання дозволу на створення спеціальної зони польотів.

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Польща

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