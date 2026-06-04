Польша вводит ограничения на полеты возле границы с Украиной и Беларусью

Новые правила будут действовать с 10 июня по 9 сентября 2026 года и охватят часть воздушного пространства на востоке Польши.

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В восточной части Польши с 10 июня по 9 сентября 2026 года будут действовать новые ограничения на использование воздушного пространства. Решение принято по запросу Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши в целях обеспечения государственной безопасности. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PAŻP).

Ранее Польша уже ограничивала полеты в восточной части страны. Правила действовали с 10 марта 2026 года и продлились до 9 июня 2026 года. Это техническое решение для малой авиации.

На востоке Польши создают новую ограниченную зону для полетов

С 10 июня 2026 года в 00:00 UTC до 9 сентября 2026 года 23:59 UTC в восточных регионах Польши будет введена ограниченная воздушная зона EP R131. Она заменит действующую зону EP R130 и фактически станет ее продолжением.

Ограничения будут распространяться на воздушное пространство от поверхности земли до уровня FL95, что соответствует высоте примерно до 3 километров. Таким образом, новые правила не будут касаться большинства пассажирских самолетов, выполняющих рейсы на значительно больших высотах.

Зона будет активна круглосуточно и в зависимости от местоположения будет простираться примерно на 20–50 километров вглубь польской территории.

Ночью — полный запрет полетов

От захода до восхода солнца в зоне EP R131 будет действовать полный запрет полетов.

Исключение составят:

военные воздушные суда;

согласованные с военными органами взлеты и посадки в аэропорту Депултыче-Крулевске (EPCD).

В этот период воздушное пространство зоны будет иметь статус неклассифицированного.

Какие полеты разрешат днем

В дневное время также будут действовать ограничения, однако отдельные категории полетов будут разрешены.

В частности, полеты смогут выполнять:

пилотируемые воздушные суда, которые подали план полета, оборудованы исправным транспондером и поддерживают постоянную радиосвязь с диспетчерскими службами;

воздушные суда, выполняющие специальные задания по сигналам GARDA и ALPHA SCRAMBLE;

рейсы со статусами HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC и FFR;

гражданские беспилотники при условии, что они не будут нарушать зоны идентификации противовоздушной обороны Беларуси и Украины (ADIZ).

После согласования с дежурной оперативной службой Центра воздушных операций польских ВВС могут быть разрешены и другие полеты.

Для чего вводят ограничения

В PAŻP подчеркнули, что решение принято в соответствии с польским законодательством из-за необходимости обеспечения безопасности государства.

Отдельно отмечается, что полеты без выполнения требований относительно обязательной радиосвязи, использования транспондера и подачи плана полета будут возможны только в специально определенных зонах TRA.

Для получения разрешения операторы должны подать заявку в PAŻP. После этого ее передадут военным структурам, которые будут оценивать возможность создания такой зоны в конкретном районе.

Из-за активной военной деятельности в приграничных регионах агентство рекомендует заинтересованным организациям подавать совместные заявки на использование воздушного пространства.

Какие условия выдвинули для операторов

Для создания специальной зоны полетов заявитель должен обеспечить постоянное присутствие наземного координатора полетов, который:

будет доступен по определенному номеру телефона на протяжении всего времени работы зоны;

будет иметь возможность оперативно связаться со всеми пилотами в пределах зоны;

в случае экстренной необходимости немедленно уведомит экипажи о необходимости прекращения полетов и посадки.

После получения уведомления о деактивации зоны все воздушные суда должны приземлиться не позднее чем через 25 минут.

В PAŻP подчеркнули, что невыполнение хотя бы одного из этих требований автоматически исключит возможность получения разрешения на создание специальной зоны полетов.

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