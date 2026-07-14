В Берлине сбой парализовал работу судов: сотрудников отправили домой, а подозреваемых могут освободить из СИЗО

Сотрудники судов сомневаются, что вскоре смогут возобновить работу в обычном режиме.

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В Берлине судьи и сотрудники уголовных и гражданских судов с утра 13 июля не могут получить доступ к электронным файлам, обрабатывать дела или читать свою электронную почту из-за проблем с лицензией на программное обеспечение, необходимое для подключения к серверам, передает Der Spiegel.

«Затронута вся система судов общей юрисдикции», - сказал представитель Высшего земельного суда Берлина.

Он отметил, что сбой коснулся всех участковых судов, уголовного суда в Моабите, двух земельных судов и Высшего земельного суда Берлина. Из-за технических проблем всех сотрудников отправили домой.

«Судьи возмущены, потому что мы не можем выполнять свою работу. Нам приходится пользоваться ручкой и бумагой, проводить судебные заседания без доступа к материалам дел», - сказал сопредседатель берлинского отделения Немецкого союза судей (DRB) Штефан Шиффердекер.

По его словам, самые серьезные последствия грозят уголовным судам, поскольку из-за задержек рассмотрения дел есть риск нарушения установленных законом сроков содержания под стражей. В худшем случае подозреваемых придется освободить из следственного изолятора, указывает Шиффердекер.

В Der Spiegel добавляют, что в судебных кругах уже несколько недель жалуются на проблемы с IT-системой. Первый многочасовой сбой произошел еще 10 июля. Сотрудники сомневаются, что вскоре смогут возобновить работу в обычном режиме.

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