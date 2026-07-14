Около 20 военных остаются на передовой без ротации 200 суток и дольше — Сырский

72% ротаций проведены в соответствии с приказом об обеспечении пребывания военнослужащих на позициях сроком не более двух месяцев.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о результатах проверки проведения ротаций военнослужащих на передовой.

По его словам, в настоящее время подтверждено проведение 72% ротаций в соответствии с приказом, который предусматривает пребывание военных на позициях не более двух месяцев.

«Держу на контроле вопрос ротаций наших военнослужащих на переднем крае. Да, по результатам работы групп контроля сейчас имеем информацию о 72% ротаций, которые проведены в соответствии с приказом об обеспечении пребывания военнослужащих на позициях сроком не более двух месяцев», — отметил Сырский.

В то же время есть бригады, которые, как он указал, не смогли провести необходимые изменения личного состава.

«Есть по Вооруженным Силам в целом около двух десятков воинов, которые остаются на передовой без ротации 200 суток и дольше. Нами изучается каждый такой случай, анализируется ситуация, ищутся решения», — указал Сырский.

Сырский подчеркнул, что в некоторых местах для замены военнослужащих на позициях в «килл-зоне» требуется настоящая комплексная спецоперация с привлечением нескольких групп операторов БпЛА, НРК, разведки и тому подобное, под прикрытием непогоды и темного времени суток.

В то же время главным фактором успешной ротации, по словам главнокомандующего, является неравнодушие командиров.

«Главный компонент этих операций — неравнодушие командира. Ведь обученного личного состава для таких ротаций достаточно. А когда речь идет о жизни и здоровье украинских воинов и справедливом отношении к людям — необходимо принимать все возможные меры», — отметил Сырский.

Отдельно он отметил, что необходимость удержания позиций определяется только с точки зрения эффективности их применения, а не ради иллюзорной линии на карте.

«Подчеркиваю еще раз для командиров всех уровней: целесообразность удержания позиций определяется только с точки зрения эффективности их применения, а не ради иллюзорной линии на карте. Работаем на конкретный общий результат. Поэтому должны быть только честные доклады, ответственные решения, своевременные и решительные действия», — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

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