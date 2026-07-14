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Судью Хозяйственного суда Одесской области Александра Демешина уволили в отставку

11:02, 14 июля 2026
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ВРП уволил в отставку судью Хозяйственного суда Одесской области.
Судью Хозяйственного суда Одесской области Александра Демешина уволили в отставку
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Высший совет правосудия 14 июля решил уволить Демешина Александра Анатольевича с должности судьи Хозяйственного суда Одесской области в связи с подачей заявления об отставке.

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В Ежегодном докладе за 2025 год в ВСП подчеркнули, что нехватка судей переросла в системный кризис. Большинство судей работают на пределе возможностей, что усложняет обеспечение своевременного и качественного правосудия.

По данным ВСП, по состоянию на конец 2025 года:

  • в Украине насчитывалось 758 судов, из которых 582 осуществляли правосудие;
  • предельная штатная численность судей — 6600 должностей;
  • фактически работали 4346 судей в судах, которые продолжают осуществлять правосудие;
  • вакантными оставались 2254 должности судей.

Больше всего вакансий приходилось на местные суды — 1400 должностей, а также на апелляционные суды — 725 должностей.

Отдельно отмечается, что в 20 местных общих судах правосудие осуществлял один судья с полномочиями.

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суд Одесса увольнение ВСП

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