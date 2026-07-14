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Суддю Господарського суду Одеської області Олександра Демешина звільнили у відставку

11:02, 14 липня 2026
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ВРП звільнила у відставку суддю Господарського суду Одеської області.
Суддю Господарського суду Одеської області Олександра Демешина звільнили у відставку
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Вища рада правосуддя 14 липня вирішила звільнити Демешина Олександра Анатолійовича з посади судді Господарського суду Одеської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

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У Щорічній доповіді за 2025 рік у ВРП підкреслили, що нестача суддів переросла у системну кризу. Більшість суддів працюють на межі можливостей, що ускладнює забезпечення своєчасного та якісного правосуддя.

За даними ВРП, станом на кінець 2025 року:

  • в Україні налічувалося 758 судів, з яких 582 здійснювали правосуддя;
  • гранична штатна чисельність суддів — 6600 посад;
  • фактично працювали 4346 суддів у судах, що продовжують здійснювати правосуддя;
  • вакантними залишалися 2254 посади суддів.

Найбільше вакансій припадало на місцеві суди — 1400 посад, а також на апеляційні суди — 725 посад.

Окремо зазначається, що у 20 місцевих загальних судах правосуддя здійснював один суддя з повноваженнями.

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