Кадрова криза в судах: понад 2 тисячі вакансій і один суддя на суд

ВРП у доповіді за 2025 рік попередила про критичну ситуацію в судах України: брак кадрів, а навантаження на суди лише зростає.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя підготувала Щорічну доповідь за 2025 рік у співпраці з органами судової влади, державними інституціями, правничою спільнотою та науковими установами. Документ охоплює ключові проблеми функціонування судової системи, зокрема кадрове забезпечення, фінансування, цифровізацію та доступ до правосуддя.

Важливе місце в Доповіді відведено питанням реалізації права кожного на доступ до правосуддя. У документі проаналізовано стан суддівських кадрів, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, цифровізацію судової системи, створення нового суду для розгляду адміністративних справ, зміну територіальної підсудності судових справ, оптимізацію мережі місцевих загальних судів та реалізацію комунікаційної стратегії судової влади.

Гострий дефіцит суддів і зростання навантаження

У доповіді наголошується, що нестача суддів переросла у системну кризу. Більшість суддів працюють на межі можливостей, що ускладнює забезпечення своєчасного та якісного правосуддя.

За даними ВРП, станом на кінець 2025 року:

в Україні налічується 758 судів, з яких 582 здійснювали правосуддя;

гранична штатна чисельність суддів — 6600 посад;

фактично працюють 4346 суддів у судах, що продовжують здійснювати правосуддя;

вакантними залишаються 2254 посади суддів.

Найбільше вакансій припадає на місцеві суди — 1400 посад, а також на апеляційні суди — 725 посад.

Окремо зазначається, що у 20 місцевих загальних судах правосуддя здійснює один суддя з повноваженнями.

Зростання навантаження і ризики для якості рішень

РСУ зауважує, що протягом 2025 року стан забезпечення судових установ кадрами погіршився фактично в усіх регіонах України. Це пов’язано з подальшим зменшенням числа суддів, що зумовлено звільненням з різних підстав значної кількості суддів протягом 2025 року, яке належним чином не компенсується початком роботи новопризначених суддів. Попри війну, навантаження на суди лише зростає, кількість звернень збільшується в усіх юрисдикціях і, за попередніми даними, вже простежується приріст на рівні не менш ніж 8 % порівняно з минулим роком.

Суддівський корпус і призначення

За інформацією ДСА України, штатна чисельність працівників апаратів судів – 27 527 осіб, фактично зайняті – 22 630 осіб.

Упродовж 2025 року ВРП ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення 161 кандидата на посади судді, з них:

до місцевих загальних судів – 54;

до місцевих господарських судів – 4;

до місцевих адміністративних судів – 1;

до апеляційних загальних судів – 28;

до апеляційних господарських судів – 41;

до апеляційних адміністративних судів – 31;

до Вищого антикорупційного суду – 2.

Президент України у 2025 році видав 87 указів про призначення 143 суддів на посади (місцевих судів – 70, апеляційних судів – 71, Вищого антикорупційного суду – 2).

У ВРП зазначають, що неукомплектованість судів суддями спричиняє надмірне навантаження на діючих суддів. Робоче навантаження суддів має передбачати здатність виконувати роботу не лише у чітко визначені строки, а й якісно. Значне навантаження, брак часу та втома можуть спричиняти когнітивне виснаження, що впливає на якість судових рішень, здатність розглядати справи та забезпечувати ефективність судового процесу.

Відрядження суддів як тимчасовий інструмент

Для часткового вирішення проблеми застосовується інститут відрядження суддів. Станом на кінець 2025 року:

449 суддів працюють у відрядженні в інших судах;

ВРП протягом року ухвалила десятки рішень щодо відряджень, продовження та завершення таких процедур.

Зокрема:

57 рішень про відрядження суддів

80 рішень про продовження строку відрядження;

2 рішення про дострокове закінчення відрядження;

1 рішення про дострокове закінчення відрядження та відрядження судді;

1 рішення про дострокове закінчення відрядження судді та відмову у відрядженні судді;

35 рішень про дострокове закінчення відрядження та одночасне відрядження судді.

Нагадаємо, що ДСА та ВРП узгодили підхід: апарат судів у 2026 році не будуть скорочувати.

Зазначимо також, що Вища рада правосуддя визначила кількість посад суддів у місцевих та апеляційних судах на 2026 рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.