Росія завдала масованого удару по Києву: пошкоджено багатоповерхівки, четверо загиблих та 58 постраждалих

Пошкодження зафіксовані у восьми районах столиці, зруйновано житлові будинки, спалахнули численні пожежі.

У вівторок, 2 червня, росіяни завдали комбінованого удару по Києву.

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю пошкодження зафіксовані у різних районах міста.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про наслідки атаки:

▪️ Подільський район: влучання у 9-поверховий житловий будинок спричинило часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть перебувати люди. Рятувальна операція триває.

Також зафіксовано займання автомобілів, пожежу в будівлі навчального закладу та загоряння на території комунального підприємства

▪️ Оболонський район: сталося загоряння побутівки на будівельному майданчику

▪️ Шевченківський район: пошкоджено фасад та дах 9-поверхового житлового будинку

▪️ Дарницький район: виникла пожежа на території АЗС

▪️ Солом’янський район: зафіксовано пожежі у житлових будинках та приватному секторі. Рятувальники деблокували чоловіка

▪️ Голосіївський район: пошкоджено торговельні об’єкти, офісні приміщення, МАФи та бізнес-центр. Сталися численні пожежі й руйнування

▪️ Святошинський район: пошкоджено фасад і вікна житлового будинку, а також покрівлю 9-поверхівки

▪️ Печерський район: зафіксовано незначні пошкодження на території незавершеного будівництва

За даними мера столиці Віталія Кличка, наразі відомо про 58 постраждалих, із них 40 медики госпіталізували. В тому числі, двох дітей. Четверо людей загинули.

