Як уберегтися від кліщів — поради медиків

23:53, 1 червня 2026
Медики також нагадали, які захворювання можуть викликати укуси кліща
Фото: tsn.ua
Кліщі небезпечні для тварин і людей, кусають непомітно і переносять різні небезпечні хвороби, але від них можна захистити себе і домашніх улюбленців. Про це нагадав Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Кліщ — тварина всесезонна, взимку вони нікуди не зникають, але найбільш небезпечний час - весна і осінь. Особливо обережними варто бути з квітня по червень і з вересня по жовтень.

Як уберегтися від кліщів

Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Обирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, бажано вдягнути штани й заправити їх у шкарпетки.

Покривайте голову головним убором — кепкою, панамкою, косинкою — і закрийте шию.

Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. Дотримуйтеся інструкції з використання засобу. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно, коли час дії мине.

На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч: саме там кліщів найбільше.

Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20–25 м.

Оглядайте себе та своїх близьких що дві години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус. Потрібен ретельний огляд, оскільки вкусити може й так звана німфа — молодий дуже маленький кліщ.

Одразу після повернення додому ще раз огляньте близьких, дітей і себе: найкраще це зробити в білій ванні з добрим освітленням. Ретельно обстежте своє тіло, особливо ділянки, покриті волоссям.

Удома виперіть і попрасуйте одяг. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а і згодом, перекочувавши з одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

Якщо на природу брали домашнього улюбленця — його також слід оглянути на наявність кліщів.

У Центрі наголошують, що коли кліщ чіпляється до одягу, то залишається нерухомим, аж доки людина не припинить активно рухатись. Саме тоді він починає шукати місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до трьох і більше годин, та навіть кількох днів.

Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2–3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується в розмірах.

Як проводити огляд

Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово піднімайтеся вгору:

- лінія шкарпеток;

- підколінна впадина;

- нижня лінія трусів (пах), верхня лінія трусів;

- нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера;

- комір сорочки;

- лінія волосяного покриву на голові, вуха;

- волосся та шкіра голови — промацайте їх руками.

Які захворювання можуть викликати укуси кліща

Не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань, однак їхні укуси можуть загрожувати людині близько 150 недугами. Найбільш небезпечні з них:

- Кліщовий вірусний енцефаліт;

- Хвороба Лайма;

- Гранулоцитарний анаплазмоз;

- Моноцитарний ерліхіоз;

- Крим-Конго геморагічна гарячка;

- Геморагічна гарячка з нирковим синдромом;

- Туляремія.

