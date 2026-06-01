  1. В Україні

Північно-західний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантних посад

21:42, 1 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд шукає трьох спеціалістів.
Північно-західний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантних посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північно-західний апеляційний господарський суд повідомив, що розширює команду та шукає нових фахівців, які готові розвиватися, брати відповідальність і працювати на результат.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відкриті вакансії:

- начальник відділу матеріально-технічного забезпечення;

- головний спеціаліст сектору правового забезпечення;

- головний спеціаліст сектору по взаємодії зі ЗМІ.

«Це можливість стати частиною сучасної державної установи, долучитися до забезпечення діяльності суду та отримати цінний професійний досвід. Приєднуйтеся до команди, яка щодня працює заради справедливості, законності та ефективного правосуддя», - додали у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вакансії

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

Верховний Суд виправдав поліцейського, який застосував газовий балончик до чоловіка, що знімав затримання на відео

Верховний Суд: застосування газового балончика до чоловіка, який втручався у дії поліцейських, саме по собі не свідчить про перевищення службових повноважень.

Партнери з цивільного шлюбу можуть претендувати на половину квартири, придбаної під час спільного життя, — Верховний Суд

Спір за квартиру після смерті жінки: чому Верховний Суд підтримав співмешканця, а не сестру спадкодавиці.

Верховний Суд підтвердив право військових на 100 000 бойових навіть за відсутності рапортів і журналів

Відсутність рапорту чи журналів бойових дій у руках позивача — не підстава для відмови у 100 000 гривень.

Зруйновану споруду на Чернігівщині оформили як будинок заради отримання землі: що вирішив Верховний Суд

ВС підтвердив, що реєстрація будинку, створеного шляхом формального об’єднання квартир у зруйнованій будівлі, не створює законного титулу власності та не дає права на землю.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]