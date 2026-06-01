Прикордонник спробував «домовитися» з начальником про втечу зі служби за $5 тисяч — тепер йому загрожує до 15 років

Інспектор прикордонної служби хотів за гроші отримати можливість покинути місце служби та приховати факт дезертирства.

Перед судом постане інспектор прикордонної служби, який намагався підкупити начальника, щоб втекти зі служби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, прикордонник передав хабар своєму керівнику, щоб безперешкодно залишити військову частину та уникнути подальшого проходження служби. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що у травні 2026 року військовослужбовець передав начальнику 5 тисяч доларів. За ці гроші він розраховував безперешкодно залишити місце служби, а також на те, що керівництво не повідомить про його самовільне залишення військової частини.

Фігуранту інкримінують надання хабаря службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України), та дезертирство в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Наразі арештовано все майно обвинуваченого.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

