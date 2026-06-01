Смерть невістки після конфлікту щодо приданого: в Індії затримали суддю у відставці та її сина

19:11, 1 червня 2026
Менш ніж через пів року після весілля жінку знайшли мертвою, а її чоловіка та свекруху — суддю у відставці — затримали.
В Індії затримали суддю у відставці Гірібалу Сінгх та її сина Самарта Сінгха у справі про смерть 33-річної моделі й акторки Твіші Шарми. Родичі загиблої стверджують, що жінка зазнавала переслідувань і жорстокого поводження через вимоги передати родині чоловіка більше грошей і цінностей після шлюбу.

Резонансна справа про смерть 33-річної моделі та акторки Твіші Шарми знову привернула увагу до проблеми приданого в Індії — традиції, за якою родина нареченої передає гроші, майно або цінні подарунки родині нареченого.

Жінку знайшли мертвою 12 травня у будинку її чоловіка в місті Бхопал, штат Мадх'я-Прадеш. На той момент після весілля минуло менш ніж шість місяців.

У чому звинувачують суддю у відставці та її сина

Родина Твіші Шарми звинувачує її чоловіка Самарта Сінгха та його матір Гірібалу Сінгх, яка є суддею у відставці, у тому, що вони вимагали додатковий посаг, а коли не отримали бажаного, почали знущатися з жінки. За версією родичів загиблої, це призвело до її смерті. Сім'я Сінгхів усі звинувачення відкидає.

Справу розслідує Центральне бюро розслідувань Індії. Суд у Бхопалі відправив обох підозрюваних під варту до 2 червня.

Гірібалу Сінгх затримали після кількагодинного допиту. Раніше суд першої інстанції дозволив їй вийти під заставу, однак згодом Високий суд штату Мадх'я-Прадеш скасував це рішення, зазначивши, що під час розгляду не були належним чином враховані важливі докази та свідчення.

Її сина Самарта Сінгха, який працює адвокатом, затримали наступного дня в іншому місті штату. Суд також відправив його під варту до 2 червня.

Повторний розтин і нові обставини справи

Розслідування отримало новий поштовх після того, як родина загиблої наполягла на повторній судово-медичній експертизі. Перший розтин показав, що причиною смерті стала асфіксія внаслідок повішення.

Батько жінки заявив місцевим ЗМІ, що його донька зазнавала постійного тиску через вимоги щодо грошей і майна. Крім того, батьки стверджують, що родичі чоловіка змусили її перервати вагітність.

Натомість сім'я Сінгхів заявляє, що Твіша Шарма мала проблеми з психічним здоров'ям і добровільно пішла з життя.

Чому справа викликала резонанс в Індії

Справа викликала широкий суспільний резонанс в Індії та знову порушила питання так званих «смертей через посаг». Попри те, що вимагання посагу в країні заборонене ще з 1961 року, така практика досі поширена, вказує Independent.

За даними Національного бюро обліку злочинів Індії, у 2024 році було зафіксовано 5737 смертей, пов'язаних із конфліктами через посаг або вимогами щодо його збільшення. Саме тому справа Твіші Шарми привернула увагу не лише правоохоронців, а й усього індійського суспільства, ставши черговим приводом для дискусії про проблему, яка залишається актуальною попри багаторічну законодавчу заборону.

Індія

