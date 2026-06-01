Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

Володимир Зеленський підкреслив, що пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 1 червня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якої обговорювалися рішення щодо фінансування бойових бригад.

«Перше – це пряме фінансування для бойових бригад для закупівлі необхідного, передусім дронів. Друге – більш справедливий розподіл особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей наших бригад проводити БЗВП. Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. Щодо особового складу, вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, і це дозволяє більш впевнено захищати позиції. Вдвічі збільшилась і кількість військових частин, які отримали право проводити БЗВП. Доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можемо підтримати бригади», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що окремо під час Ставки обговорили й питання про постачання далекобійного 155-го – це те, щодо чого хлопці часто звертались.

«Доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки наших артилерійських спроможностей, які й зараз мають суттєве значення для досягнення бойових результатів. Міністерство оборони України працює і щодо постачання пікапів у війська – рішення вже реалізовуються», - заявив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні також буда доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках. Глава держави підкреслив, що українські позиції сильні, і це дуже потрібний нашій державі результат.

«Те, що обов’язково підтримає всі дипломатичні кроки. Багато уваги приділили сьогодні й ППО. Це, абсолютно зрозуміло, ключовий пріоритет для захисту наших міст і громад. Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Маємо знайти те, що потрібно Україні. Слава Україні!», - додав він.

