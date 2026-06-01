  1. В Україні

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

18:32, 1 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський підкреслив, що пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей.
Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 1 червня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якої обговорювалися рішення щодо фінансування бойових бригад.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Перше – це пряме фінансування для бойових бригад для закупівлі необхідного, передусім дронів. Друге – більш справедливий розподіл особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей наших бригад проводити БЗВП. Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. Щодо особового складу, вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, і це дозволяє більш впевнено захищати позиції. Вдвічі збільшилась і кількість військових частин, які отримали право проводити БЗВП. Доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можемо підтримати бригади», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що окремо під час Ставки обговорили й питання про постачання далекобійного 155-го – це те, щодо чого хлопці часто звертались.

«Доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки наших артилерійських спроможностей, які й зараз мають суттєве значення для досягнення бойових результатів. Міністерство оборони України працює і щодо постачання пікапів у війська – рішення вже реалізовуються», - заявив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні також буда доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках. Глава держави підкреслив, що українські позиції сильні, і це дуже потрібний нашій державі результат.

«Те, що обов’язково підтримає всі дипломатичні кроки. Багато уваги приділили сьогодні й ППО. Це, абсолютно зрозуміло, ключовий пріоритет для захисту наших міст і громад. Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Маємо знайти те, що потрібно Україні. Слава Україні!», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Партнери з цивільного шлюбу можуть претендувати на половину квартири, придбаної під час спільного життя, — Верховний Суд

Спір за квартиру після смерті жінки: чому Верховний Суд підтримав співмешканця, а не сестру спадкодавиці.

Верховний Суд підтвердив право військових на 100 000 бойових навіть за відсутності рапортів і журналів

Відсутність рапорту чи журналів бойових дій у руках позивача — не підстава для відмови у 100 000 гривень.

Зруйновану споруду на Чернігівщині оформили як будинок заради отримання землі: що вирішив Верховний Суд

ВС підтвердив, що реєстрація будинку, створеного шляхом формального об’єднання квартир у зруйнованій будівлі, не створює законного титулу власності та не дає права на землю.

За ігнорування рапортів військових командирам загрожує арешт на 10 діб: які зміни готують у Раді

У парламенті пропонують посилити відповідальність за порушення порядку розгляду рапортів військових із диференційованими санкціями.

Втратив роботу через війну — чи можна не платити кредит: що каже закон і Верховний Суд

Втрата роботи, вимушене переселення або зниження доходів під час війни стали поширеною причиною прострочення кредитів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]